https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/putin-nazval-otkaz-evropy-ot-rossiyskikh-energoresursov-ekonomicheskim-samoubiystvom-1039141640.html

Путин назвал отказ Европы от российских энергоресурсов экономическим самоубийством

Путин назвал отказ Европы от российских энергоресурсов экономическим самоубийством

Из всех пакетов санкций, наложенных на Россию, самым сложным для Европы оказалось введение нефтяного эмбарго, против которого открыто высказались некоторые... 17.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-17T17:39+0300

2022-05-17T17:39+0300

2022-05-17T17:55+0300

владимир путин

россия

европа

экономика

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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе заявил, что Европейских союз, отказываясь от российских энергоресурсов, совершает экономическое самоубийство. Об этом сообщает сайт Кремля. Путин добавил, что такую политику европейские страны проводят по политическим причинам, из-за собственных амбиций и под влиянием Вашингтона. Новые санкции ведут к инфляции, а западные политики вместо того, чтобы признать ошибки, тяжесть которых ложится на плечи миллионов европейцев, обвиняют во всем Россию.Президент добавил, что из-за отказа от российских энергоресурсов Европа на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире. А Россия, подчеркнул Путин, продолжит действовать в своих интересах, в том числе переводить энергетические расчеты в национальные валюты.Жесткие антироссийские санкции были введены странами коллективного Запада во главе с США после начала специальной военной операции на Украине. Европа рассматривает полный отказ от нефти и газа из России, и эти вопросы вызвали наибольшее количество споров среди европейских политиков, так как не все страны имеют возможность закупать более дорогие энергоресурсы у других государств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/ssha-stoyat-na-poroge-unichtozheniya-neftedollara-svoimi-rukami-1039049230.html

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владимир путин, россия, европа, экономика