Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/putin-nazval-otkaz-evropy-ot-rossiyskikh-energoresursov-ekonomicheskim-samoubiystvom-1039141640.html
Путин назвал отказ Европы от российских энергоресурсов экономическим самоубийством
Путин назвал отказ Европы от российских энергоресурсов экономическим самоубийством
Из всех пакетов санкций, наложенных на Россию, самым сложным для Европы оказалось введение нефтяного эмбарго, против которого открыто высказались некоторые... 17.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-17T17:39+0300
2022-05-17T17:55+0300
владимир путин
россия
европа
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/18/1037764342_0:213:3084:1949_1920x0_80_0_0_226561c252a909b4cbabffaf42cf981d.jpg
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе заявил, что Европейских союз, отказываясь от российских энергоресурсов, совершает экономическое самоубийство. Об этом сообщает сайт Кремля. Путин добавил, что такую политику европейские страны проводят по политическим причинам, из-за собственных амбиций и под влиянием Вашингтона. Новые санкции ведут к инфляции, а западные политики вместо того, чтобы признать ошибки, тяжесть которых ложится на плечи миллионов европейцев, обвиняют во всем Россию.Президент добавил, что из-за отказа от российских энергоресурсов Европа на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире. А Россия, подчеркнул Путин, продолжит действовать в своих интересах, в том числе переводить энергетические расчеты в национальные валюты.Жесткие антироссийские санкции были введены странами коллективного Запада во главе с США после начала специальной военной операции на Украине. Европа рассматривает полный отказ от нефти и газа из России, и эти вопросы вызвали наибольшее количество споров среди европейских политиков, так как не все страны имеют возможность закупать более дорогие энергоресурсы у других государств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/ssha-stoyat-na-poroge-unichtozheniya-neftedollara-svoimi-rukami-1039049230.html
россия
европа
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/18/1037764342_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_a1ad05ebcc03dde8dff972b93d66eac6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир путин, россия, европа, экономика

Путин назвал отказ Европы от российских энергоресурсов экономическим самоубийством

17:39 17.05.2022 (обновлено: 17:55 17.05.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев22 февраля 2022. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и подписания декларации о союзническом взаимодействии с Азербайджаном.
22 февраля 2022. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и подписания декларации о союзническом взаимодействии с Азербайджаном. - Sputnik Абхазия, 1920, 17.05.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Из всех пакетов санкций, наложенных на Россию, самым сложным для Европы оказалось введение нефтяного эмбарго, против которого открыто высказались некоторые страны.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе заявил, что Европейских союз, отказываясь от российских энергоресурсов, совершает экономическое самоубийство. Об этом сообщает сайт Кремля.
"Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдёт и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство, – это, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично, исходить прежде всего из собственных экономических интересов", - сказал президент.
Путин добавил, что такую политику европейские страны проводят по политическим причинам, из-за собственных амбиций и под влиянием Вашингтона. Новые санкции ведут к инфляции, а западные политики вместо того, чтобы признать ошибки, тяжесть которых ложится на плечи миллионов европейцев, обвиняют во всем Россию.
Президент добавил, что из-за отказа от российских энергоресурсов Европа на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире.
А Россия, подчеркнул Путин, продолжит действовать в своих интересах, в том числе переводить энергетические расчеты в национальные валюты.
Нефтяная платформа Приразломная - Sputnik Абхазия, 1920, 11.05.2022
США стоят на пороге уничтожения нефтедоллара своими руками
11 мая, 09:20
Жесткие антироссийские санкции были введены странами коллективного Запада во главе с США после начала специальной военной операции на Украине. Европа рассматривает полный отказ от нефти и газа из России, и эти вопросы вызвали наибольшее количество споров среди европейских политиков, так как не все страны имеют возможность закупать более дорогие энергоресурсы у других государств.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0