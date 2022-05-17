https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/putin-nazval-otkaz-evropy-ot-rossiyskikh-energoresursov-ekonomicheskim-samoubiystvom-1039141640.html
Путин назвал отказ Европы от российских энергоресурсов экономическим самоубийством
Путин назвал отказ Европы от российских энергоресурсов экономическим самоубийством
Из всех пакетов санкций, наложенных на Россию, самым сложным для Европы оказалось введение нефтяного эмбарго, против которого открыто высказались некоторые... 17.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-17T17:39+0300
2022-05-17T17:39+0300
2022-05-17T17:55+0300
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе заявил, что Европейских союз, отказываясь от российских энергоресурсов, совершает экономическое самоубийство. Об этом сообщает сайт Кремля. Путин добавил, что такую политику европейские страны проводят по политическим причинам, из-за собственных амбиций и под влиянием Вашингтона. Новые санкции ведут к инфляции, а западные политики вместо того, чтобы признать ошибки, тяжесть которых ложится на плечи миллионов европейцев, обвиняют во всем Россию.Президент добавил, что из-за отказа от российских энергоресурсов Европа на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире. А Россия, подчеркнул Путин, продолжит действовать в своих интересах, в том числе переводить энергетические расчеты в национальные валюты.Жесткие антироссийские санкции были введены странами коллективного Запада во главе с США после начала специальной военной операции на Украине. Европа рассматривает полный отказ от нефти и газа из России, и эти вопросы вызвали наибольшее количество споров среди европейских политиков, так как не все страны имеют возможность закупать более дорогие энергоресурсы у других государств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/ssha-stoyat-na-poroge-unichtozheniya-neftedollara-svoimi-rukami-1039049230.html
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владимир путин, россия, европа, экономика
Путин назвал отказ Европы от российских энергоресурсов экономическим самоубийством
17:39 17.05.2022 (обновлено: 17:55 17.05.2022)
Из всех пакетов санкций, наложенных на Россию, самым сложным для Европы оказалось введение нефтяного эмбарго, против которого открыто высказались некоторые страны.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik.
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе заявил, что Европейских союз, отказываясь от российских энергоресурсов, совершает экономическое самоубийство. Об этом сообщает
сайт Кремля.
"Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдёт и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство, – это, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично, исходить прежде всего из собственных экономических интересов", - сказал президент.
Путин добавил, что такую политику европейские страны проводят по политическим причинам, из-за собственных амбиций и под влиянием Вашингтона. Новые санкции ведут к инфляции, а западные политики вместо того, чтобы признать ошибки, тяжесть которых ложится на плечи миллионов европейцев, обвиняют во всем Россию.
Президент добавил, что из-за отказа от российских энергоресурсов Европа на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире.
А Россия, подчеркнул Путин, продолжит действовать в своих интересах, в том числе переводить энергетические расчеты в национальные валюты.
Жесткие антироссийские санкции были введены странами коллективного Запада во главе с США после начала специальной военной операции на Украине. Европа рассматривает полный отказ от нефти и газа из России, и эти вопросы вызвали наибольшее количество споров среди европейских политиков, так как не все страны имеют возможность закупать более дорогие энергоресурсы у других государств.