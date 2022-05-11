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США стоят на пороге уничтожения нефтедоллара своими руками

США стоят на пороге уничтожения нефтедоллара своими руками

Юридический комитет американского сената одобрил законопроект NOPEC. 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T09:20+0300

2022-05-11T09:20+0300

2022-05-11T09:43+0300

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Те, кому аббревиатура NOPEC подсказала (No OPEC), что он направлен против стран — экспортеров нефти, все поняли верно: документ позволит американскому Минюсту подавать в суд на членов ОПЕК из-за нарушений антимонопольного законодательства, пишет Давид Нармания для РИА Новости.В России любят с тоской вспоминать жирные нулевые, когда нефть стоила больше 100 долларов за баррель, но забывают, что еще полвека назад она стоила всего три доллара. Поэтому начнем с небольшого исторического экскурса — не ради морализаторского призыва "цените то, что имеете", а ради уроков, которые Байден, будучи на тот момент еще довольно молодым человеком, по всей видимости, прогулял.В октябре 1973 года разгорелась война между арабскими государствами и Израилем. Она продлилась всего 17 дней, но ее последствия затронули весь мир, когда экспортирующие нефть ближневосточные страны объявили, что не будут продавать топливо всем, кто поддержал Тель-Авив, — США, Великобритании, Канаде и многим другим. Это эмбарго продержалось лишь до марта 1974 года, однако оно спровоцировало большие проблемы не только для названных выше государств, но и изменило весь мир, навсегда придав нефти особую роль и изменив ее цену: за год она выросла вчетверо и достигла 12 долларов за баррель.Конечно, сейчас ожидания четырехкратного скачка цен на топливо выглядят наивно, но и пятьдесят лет назад никто не мог предсказать, как будут развиваться события. А отдельные детали и совпадения смотрятся и вовсе как кризис жанра исторической комедии.В ноябре 1973 года президент США Ричард Никсон в послании к конгрессу заявил: "В ближайшее время мы будем вынуждены использовать меньше энергии (тепловой, электрической, бензина), в долгосрочной же перспективе нам придется развивать новые источники энергии, которые позволят нам удовлетворять свои потребности вне зависимости от других государств". В этом же выступлении он призвал американцев реже пользоваться автомобилями или хотя бы ездить помедленнее, чтобы расходовать меньше бензина.Спустя 49 лет Джо Байден повторяет его призыв в очень похожей манере, призывая американцев пересаживаться на электромобили, а его европейские коллеги советуют своим согражданам экономить на куда более привычных и необходимых вещах — например, приеме душа и личной гигиене. А ведь документ еще не подписан, а Вашингтон и Брюссель продолжают расхлебывать последствия антироссийских санкций из-за специальной операции на Украине.Почему на ум приходит аналогия с нефтяным эмбарго 1973 года? Да потому, что Байден, борясь за понижение цен на топливо такими методами, рискует добиться обратного результата.Собственно, сама инициатива с NOPEC не нова — в США ее пытаются протолкнуть уже два десятка лет. Ближе всего к заветной цели удалось приблизиться в 2007-м, когда документ протащили через две палаты конгресса, но его заветировал действующий на тот момент президент Джордж Буш—младший.Как именно американские суды по решению американского Минюста будут судить другие страны, пока неясно. Туманными остаются и возможные санкции. Вероятно, наиболее радикальной из них может стать заморозка активов, с которой недавно столкнулась Россия.Однако такой шаг едва ли станет сюрпризом для кого-либо из членов ОПЕК+. Весь мир прекрасно понимает картельную природу организации, поэтому напыщенные возгласы Вашингтона о том, что экспортеры нефти мешают развитию капитализма, могут удивить лишь своей неуместностью: дескать, ну да, они договариваются, потому что рынок нефти в их руках и они не хотят продавать ее по 20 долларов за баррель, когда могут продавать по 70, 80 или даже 100.США — единственный крупный производитель нефти, который не входит в сделку ОПЕК+. При этом после сланцевой революции Америка постепенно вышла на первое место по добыче, однако в рейтинге экспортеров занимает лишь скромную 12-ю строчку, более чем в шесть раз уступая Саудовской Аравии и почти в пять раз — России. Дело в том, что себестоимость сланцевого топлива значительно выше, чем обычной нефти. Поэтому и крупные американские нефтяные компании не в восторге от возможного принятия закона — администрация Байдена таким шагом загонит себя в цугцванг: подорожание черного золота может привести к очередному глобальному энергетическому кризису, в то время как снижение его стоимости навредит производителям внутри страны. А на энергии маршей экоактивистов, которые яростно критикуют сланцевую добычу, далеко не уедешь. Похоже, что в Белом доме хотят проверить это утверждение на практике.Очевидно, что одной из первых жертв законопроекта, если тот будет принят, рискует стать Саудовская Аравия. В Эр-Рияде тоже это понимают, поэтому, когда аналогичный документ обсуждался в 2019 году, там заявили, что в случае принятия документа готовы отказаться от использования доллара в нефтяных контрактах. В этой связи мартовские сообщения СМИ о том, что Китай и Саудовская Аравия обсуждают возможность расчетов за топливо в юанях, теперь играют совершенно новыми красками.При этом раскол по линии Ближний Восток — глобальный Запад приобретает все более очерченные контуры. Политика США на фоне конфликта в Йемене и скандала с убийством Джамаля Хашогги сделали контакты Джо Байдена с Мухаммадом бин Салманом — фактическим лидером Саудовской Аравии — невозможными. Доживающий ноябрь своей осени патриарх американской политики не горит желанием отказываться от имиджа защитника всего светлого хотя бы в лице борцов за социальную справедливость. А молодой амбициозный ближневосточный принц понимает, что на период его правления придутся глобальные изменения. В такой ситуации очень важно оказаться в лагере тех, кто из большого противостояния выйдет победителем.В этой связи интерес вызывает симптоматичная статья в The Telegraph, в заголовке которой Саудовская Аравия именуется Рutin's poodle. В большинстве случаев это стоило бы перевести как "лакей Путина", но думается, что в отношении арабской страны игра слов с возможным переводом "пудель Путина" неслучайна: собака все же не самое почитаемое животное в исламе.Такое мелкое пакостничество объяснимо. Перспективы ухода Саудовской Аравии от долларовых расчетов, наряду с уже принятым решением Кремля о платежах за газ в рублях, льют воду на одну мельницу: лишение доллара статуса резервной валюты. Этот шаг существенно ограничит санкционные инструменты США, а также (что куда болезненнее для Вашингтона) лишит возможности решать свои внутренние экономические проблемы банальной эмиссией, за которую расплачивался весь мир. Причем те, кто не спешит принимать новые осязаемые реалии, рискуют остаться под обломками величия американской экономики.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

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в мире, колумнисты, мнение, нефть, россия, сша, ес