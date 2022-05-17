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Спикер парламента Абхазии поздравил МИД с годовщиной со дня основания
Спикер парламента Абхазии поздравил МИД с годовщиной со дня основания
17 мая 2022 года внешнеполитическое ведомство Абхазии отмечает 29 лет со дня основания. 17.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-17T21:00+0300
2022-05-17T21:00+0300
2022-05-17T21:00+0300
в абхазии
лаша ашуба
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мид абхазии
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил главу МИД республики Инала Ардзинба с годовщиной со дня основания ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Парламента.Спикер отметил, что деятельность МИД - это важнейшая составляющая политики Абхазии, и накопленный ведомством опыт позволяет ему более успешно продвигать национальные интересы республики.Ашуба добавил, что важным результатом деятельности министерства стал вклад в укрепление отношений между Абхазией и Россией, а также другими государствами, признавшими независимость страны, и пожелал коллективу ведомства удачи в дальнейшей деятельности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/den-osnovaniya-mid-abkhazii-ispolnilos-29-let-1039146685.html
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лаша ашуба, абхазия, мид абхазии
Спикер парламента Абхазии поздравил МИД с годовщиной со дня основания
17 мая 2022 года внешнеполитическое ведомство Абхазии отмечает 29 лет со дня основания.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил главу МИД республики Инала Ардзинба с годовщиной со дня основания ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Парламента.
"Интеллектуальный потенциал, компетентность, инициативность, самоотдача, умение работать единой командой характеризуют работников системы МИД нашей Республики и позволяют решать первоочередные внешнеполитические задачи", - говорится в поздравлении.
Спикер отметил, что деятельность МИД - это важнейшая составляющая политики Абхазии, и накопленный ведомством опыт позволяет ему более успешно продвигать национальные интересы республики.
Ашуба добавил, что важным результатом деятельности министерства стал вклад в укрепление отношений между Абхазией и Россией, а также другими государствами, признавшими независимость страны, и пожелал коллективу ведомства удачи в дальнейшей деятельности.