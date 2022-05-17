https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/spiker-parlamenta-abkhazii-pozdravil-mid-s-godovschinoy-so-dnya-osnovaniya-1039147548.html

Спикер парламента Абхазии поздравил МИД с годовщиной со дня основания

Спикер парламента Абхазии поздравил МИД с годовщиной со дня основания

17 мая 2022 года внешнеполитическое ведомство Абхазии отмечает 29 лет со дня основания. 17.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-17T21:00+0300

2022-05-17T21:00+0300

2022-05-17T21:00+0300

в абхазии

лаша ашуба

абхазия

мид абхазии

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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил главу МИД республики Инала Ардзинба с годовщиной со дня основания ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Парламента.Спикер отметил, что деятельность МИД - это важнейшая составляющая политики Абхазии, и накопленный ведомством опыт позволяет ему более успешно продвигать национальные интересы республики.Ашуба добавил, что важным результатом деятельности министерства стал вклад в укрепление отношений между Абхазией и Россией, а также другими государствами, признавшими независимость страны, и пожелал коллективу ведомства удачи в дальнейшей деятельности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/den-osnovaniya-mid-abkhazii-ispolnilos-29-let-1039146685.html

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лаша ашуба, абхазия, мид абхазии