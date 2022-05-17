https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/vk-sozdala-novyy-mobilnyy-messendzher-1039140710.html
VK создала новый мобильный мессенджер
VK создала новый мобильный мессенджер
Сейчас мобильный VK мессенджер доступен в бета-версии, его можно скачать из AppStore и в Google Play. 17.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-17T16:00+0300
2022-05-17T16:00+0300
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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила "VK Мессенджер," отдельное мобильное приложение для общения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.В мессенджере будет несколько функций, которых не будет в основном приложении. Пользователи смогут скрывать время последней активности и создавать "фантом-чаты" с исчезающими сообщениями, менять оформление своего приложения и всех чатов, в том числе фоны и размеры шрифта.Таким образом, компания отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/vkontakte-zapustila-prilozhenie-dlya-smart-tv-1038303042.html
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VK создала новый мобильный мессенджер
16:00 17.05.2022 (обновлено: 16:27 17.05.2022)
Сейчас мобильный VK мессенджер доступен в бета-версии, его можно скачать из AppStore и в Google Play.
СУХУМ, 17 мая – Sputnik.
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила "VK Мессенджер," отдельное мобильное приложение для общения, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление компании.
В приложении пользователи смогут создавать групповые чаты более чем на тысячу человек, записывать видео- и аудиосообщения, отправлять музыку и файлы весом до двух гигабайт, делиться геопозицией и даже переводить деньги.
В мессенджере будет несколько функций, которых не будет в основном приложении. Пользователи смогут скрывать время последней активности и создавать "фантом-чаты" с исчезающими сообщениями, менять оформление своего приложения и всех чатов, в том числе фоны и размеры шрифта.
Таким образом, компания отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев.