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https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/vk-sozdala-novyy-mobilnyy-messendzher-1039140710.html
VK создала новый мобильный мессенджер
VK создала новый мобильный мессенджер
Сейчас мобильный VK мессенджер доступен в бета-версии, его можно скачать из AppStore и в Google Play. 17.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-17T16:00+0300
2022-05-17T16:27+0300
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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила "VK Мессенджер," отдельное мобильное приложение для общения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.В мессенджере будет несколько функций, которых не будет в основном приложении. Пользователи смогут скрывать время последней активности и создавать "фантом-чаты" с исчезающими сообщениями, менять оформление своего приложения и всех чатов, в том числе фоны и размеры шрифта.Таким образом, компания отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/vkontakte-zapustila-prilozhenie-dlya-smart-tv-1038303042.html
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VK создала новый мобильный мессенджер

16:00 17.05.2022 (обновлено: 16:27 17.05.2022)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране компьютера.
Страница социальной сети Вконтакте на экране компьютера. - Sputnik Абхазия, 1920, 17.05.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Сейчас мобильный VK мессенджер доступен в бета-версии, его можно скачать из AppStore и в Google Play.
СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила "VK Мессенджер," отдельное мобильное приложение для общения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

В приложении пользователи смогут создавать групповые чаты более чем на тысячу человек, записывать видео- и аудиосообщения, отправлять музыку и файлы весом до двух гигабайт, делиться геопозицией и даже переводить деньги.

В мессенджере будет несколько функций, которых не будет в основном приложении. Пользователи смогут скрывать время последней активности и создавать "фантом-чаты" с исчезающими сообщениями, менять оформление своего приложения и всех чатов, в том числе фоны и размеры шрифта.
Страница социальной сети Вконтакте на экране компьютера - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2022
ВКонтакте запустила приложение для Smart TV
25 марта, 16:10
Таким образом, компания отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев.
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