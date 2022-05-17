https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/vk-sozdala-novyy-mobilnyy-messendzher-1039140710.html

VK создала новый мобильный мессенджер

VK создала новый мобильный мессенджер

Сейчас мобильный VK мессенджер доступен в бета-версии, его можно скачать из AppStore и в Google Play. 17.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-17T16:00+0300

2022-05-17T16:00+0300

2022-05-17T16:27+0300

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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила "VK Мессенджер," отдельное мобильное приложение для общения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.В мессенджере будет несколько функций, которых не будет в основном приложении. Пользователи смогут скрывать время последней активности и создавать "фантом-чаты" с исчезающими сообщениями, менять оформление своего приложения и всех чатов, в том числе фоны и размеры шрифта.Таким образом, компания отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/vkontakte-zapustila-prilozhenie-dlya-smart-tv-1038303042.html

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