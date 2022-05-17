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Внешняя политика и авиасообщение: депутат Гицба о встрече с российскими коллегами
Внешняя политика и авиасообщение: депутат Гицба о встрече с российскими коллегами
Встреча абхазских депутатов с депутатами российской Госдумы Андреем Картаполовым и Олегом Колесниковым прошла в Сухуме 13 мая. 17.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-17T18:20+0300
2022-05-17T18:20+0300
2022-05-17T18:32+0300
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Депутат Народного собрания Абхазии Инар Гицба в интервью радио Sputnik рассказал, что во ходе встречи с российскими депутатами стороны обсудили множество важных вопросов, в числе которых внешняя политика Абхазии, экономические вопросы, упрощение перехода государственной границы и налаживание авиасообщений с Россией.Гицба заявил, что у Абхазии есть перспективы участия в региональных организациях, и ее статус в качестве наблюдателя в экономических или военно-технических организациях позволит привнести в них дополнительный объективный взгляд из региона Черноморского бассейна.Говоря об упрощении перехода государственной границы между Россией и Абхазией, Гицба отметил, что помимо законодательных инициатив, обсуждались и технические моменты, такие как модернизация системы учета граждан, пересекающих границу на автобусах, что позволило бы экономить время в пункте пропуска и избежать очередей. Гицба добавил, что специалисты с обеих сторон примутся за более детальное изучение этого вопроса.Инар Гицба добавил, что для облегчения приезда туристов, уменьшения очередей на границе и привлечения инвестиций нужно использовать потенциал абхазского аэропорта. Процесс уже запущен исполнительной властью, изучается проектно-сметная документация. Парламент, подчеркнул депутат, в случае необходимости готов оказать содействие в этом вопросе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/minek-abkhazii-nachal-nabor-abiturentov-na-obuchenie-v-sfere-grazhdanskoy-aviatsii-1039093811.html
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Внешняя политика и авиасообщение: депутат Гицба о встрече с российскими коллегами
18:20 17.05.2022 (обновлено: 18:32 17.05.2022)
Встреча абхазских депутатов с депутатами российской Госдумы Андреем Картаполовым и Олегом Колесниковым прошла в Сухуме 13 мая.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik.
Депутат Народного собрания Абхазии Инар Гицба в интервью радио Sputnik
рассказал, что во ходе встречи с российскими депутатами стороны обсудили множество важных вопросов, в числе которых внешняя политика Абхазии, экономические вопросы, упрощение перехода государственной границы и налаживание авиасообщений с Россией.
Андрей Картаполов и Олег Колесников входят в состав депутатской группы Госдумы России по связям с Парламентом Абхазии, так называемой "группой дружбы". Встреча с ними была протокольной - участники обсудили основные моменты сотрудничества и условились о том, какие вопросы будут прорабатываться в дальейшем.
Гицба заявил, что у Абхазии есть перспективы участия в региональных организациях, и ее статус в качестве наблюдателя в экономических или военно-технических организациях позволит привнести в них дополнительный объективный взгляд из региона Черноморского бассейна.
Говоря об упрощении перехода государственной границы между Россией и Абхазией, Гицба отметил, что помимо законодательных инициатив, обсуждались и технические моменты, такие как модернизация системы учета граждан, пересекающих границу на автобусах, что позволило бы экономить время в пункте пропуска и избежать очередей. Гицба добавил, что специалисты с обеих сторон примутся за более детальное изучение этого вопроса.
Инар Гицба добавил, что для облегчения приезда туристов, уменьшения очередей на границе и привлечения инвестиций нужно использовать потенциал абхазского аэропорта. Процесс уже запущен исполнительной властью, изучается проектно-сметная документация.
Парламент, подчеркнул депутат, в случае необходимости готов оказать содействие в этом вопросе.