https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/minek-abkhazii-nachal-nabor-abiturentov-na-obuchenie-v-sfere-grazhdanskoy-aviatsii-1039093811.html
Минэк Абхазии начал набор абитурентов на обучение в сфере гражданской авиации
Минэк Абхазии начал набор абитурентов на обучение в сфере гражданской авиации
Набор проводится в рамках проекта по восстановлению авиасообщения между Абхазией и Россией. 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T18:39+0300
2022-05-13T18:39+0300
2022-05-13T18:39+0300
в абхазии
абхазия
министерство экономики
высшее образование
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СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Министерство экономики Абхазии объявило набор выпускников абхазских школ на обучение по специальностям в сфере гражданской авиации, сообщает сайт ведомства.Набор документов для подачи заявки следующий:Ранее министерство экономики Абхазии сообщало о том, что потенциальный инвестор, желающий провести реконструкцию аэропорта стоимостью в уже найден и есть 120 миллионов рублей на строительство.В декабре 2021 года Кабмин принял проект распоряжения о создании РУП "Абхазские авиалинии", а российские саперы завершили работу по разминированию территории аэропорта.Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы, он расположен в 18 километрах от столицы Абхазии, в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/minekonomiki-i-potentsialnyy-investor-obsudili-rekonstruktsiyu-aeroporta-sukhuma-1037227979.html
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абхазия, министерство экономики, высшее образование
Минэк Абхазии начал набор абитурентов на обучение в сфере гражданской авиации
Набор проводится в рамках проекта по восстановлению авиасообщения между Абхазией и Россией.
СУХУМ, 13 мая - Sputnik.
Министерство экономики Абхазии объявило набор выпускников абхазских школ на обучение по специальностям в сфере гражданской авиации, сообщает
сайт ведомства.
Избранные кандидаты будут проходить обучение в российских учебных заведениях.
Набор документов для подачи заявки следующий:
копия документа, удостоверяющего личность (копия паспорта);
информация о наличии образования (копии документов об образовании и (или) о квалификации);
данные о рабочем стаже (при наличии);
контактные данные (телефон, электронная почта)
Ранее министерство экономики Абхазии сообщало о том, что потенциальный инвестор, желающий провести реконструкцию аэропорта стоимостью в уже найден и есть 120 миллионов рублей на строительство.
В декабре 2021 года Кабмин принял проект распоряжения о создании РУП "Абхазские авиалинии"
, а российские саперы завершили работу по разминированию
территории аэропорта.
Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы, он расположен в 18 километрах от столицы Абхазии, в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.
В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.