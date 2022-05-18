https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/ankvab-poruchil-mchs-sosredotochitsya-na-obespechenii-bezopasnosti-turistov-1039155218.html

Анкваб поручил МЧС сосредоточиться на обеспечении безопасности туристов

Анкваб поручил МЧС сосредоточиться на обеспечении безопасности туристов

Этим летом Абхазия ожидает беспрецедентного числа туристов, больше чем в предыдущем рекордном году, когда в стране отдохнуло около полутора миллионов россиян. 18.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-18T14:17+0300

2022-05-18T14:17+0300

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СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в ходе встречи с главой МЧС Львом Квициния призвал сосредоточиться на подготовке к предстоящему курортному сезону, сообщается на сайте Кабмина.Спасательному ведомству поручено уделить особое внимание обеспечению безопасности отдыхающих на воде, на основных популярных туристских маршрутах, в том числе и в горах. На встрече обсуждались и вопросы материально-технического обеспечения МЧС, а также развитие региональных подразделений, сотрудничество по гуманитарной линии с коллегами из ДНР и ЛНР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/spasateli-mchs-poluchili-signal-o-pomoschi-ot-turista-puteshestvuyuschego-v-gorakh-abkhazii-1039013032.html

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мчс абхазии, новости, отдых в абхазии, туристы, безопасность