https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/ashana-obyavila-sbor-sredstv-na-lechenie-trekhletney-taisii-khagba-1039152547.html
"Ашана" объявила сбор средств на лечение трехлетней Таисии Хагба
"Ашана" объявила сбор средств на лечение трехлетней Таисии Хагба
Медики диагностировали у трехлетней подопечной КБФ "Ашана" Таисии Хагба сенсомоторную алалию. Стоимость прохождения двух курсов терапии – 542 550 рублей. 18.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-18T12:35+0300
2022-05-18T12:35+0300
2022-05-18T12:35+0300
в абхазии
новости
культурно-благотворительный фонд "ашана"
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СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение трехлетней подопечной Таисии Хагба с диагнозом сенсомоторная алалия.Малышка родилась здоровой, но со временем родители стали замечать отставание в развитии дочери от своих сверстников. Они незамедлительно стали заниматься лечением Таисии.Ежедневно маленькая Таисия испытывает большой стресс, так как не понимает большинства вещей, которые с ней происходят."Изначально ей поставили неправильный диагноз - расстройства аутистического спектра. Но это тоже дало свой толчок для того, чтобы пойти на следующую ступеньку и понять, что на самом деле. Мы, конечно, потеряли много времени, поэтому сейчас его не так много, пока мозг достаточно эластичный, ребенок маленький, нам нужно в течение года постараться сделать все возможное, пройти две реабилитации", – говорит Анастасия.Она подчеркнула, что у девочки не один диагноз, но главный недуг, с которым нужно продолжать бороться, – сенсомоторная алалия."Ребенок не понимает обращенную речь. Она уже стала по-своему что-то понимать, то есть где-то она уже знает интонацию, она теперь знает слово нельзя, занимаемся с ней ежедневно", – заметила мама Таисии.Сейчас девочка нуждается в прохождении терапии в неврологическом Центре ООО "ПрогнозМед" в Санкт-Петербурге для прохождения курса лечения.Стоимость прохождения двух курсов терапии – 542 550 рублей. Данная сумма для семьи Хагба неподъемная, у них нет возможности самостоятельно оплатить лечение дочери. Сейчас Таисия не произносит ни единого слова. Родители малышки просят каждого неравнодушного оказать помощь их дочери в прохождении реабилитации.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/kulturno-blagotvoritelnyy-fond-ashana-podvel-itogi-raboty-za-desyat-let-1038978636.html
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новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"
"Ашана" объявила сбор средств на лечение трехлетней Таисии Хагба
Медики диагностировали у трехлетней подопечной КБФ "Ашана" Таисии Хагба сенсомоторную алалию. Стоимость прохождения двух курсов терапии – 542 550 рублей.
СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение трехлетней подопечной Таисии Хагба с диагнозом сенсомоторная алалия.
Малышка родилась здоровой, но со временем родители стали замечать отставание в развитии дочери от своих сверстников. Они незамедлительно стали заниматься лечением Таисии.
"Наша история длится столько, сколько ей лет, сложность в том, что мы не сразу могли понять, что с ребенком, выясняли долго, потому что, когда ребенок маленький, не сразу можно понять. Она развивалась, как нам казалось, как все, затем появились первые звоночки, она не обращала внимания на окружающих людей, не выполняла никакие просьбы, даже самые элементарные", – сказала мама девочки Анастасия Коровякова.
Ежедневно маленькая Таисия испытывает большой стресс, так как не понимает большинства вещей, которые с ней происходят.
"Изначально ей поставили неправильный диагноз - расстройства аутистического спектра. Но это тоже дало свой толчок для того, чтобы пойти на следующую ступеньку и понять, что на самом деле. Мы, конечно, потеряли много времени, поэтому сейчас его не так много, пока мозг достаточно эластичный, ребенок маленький, нам нужно в течение года постараться сделать все возможное, пройти две реабилитации", – говорит Анастасия.
Она подчеркнула, что у девочки не один диагноз, но главный недуг, с которым нужно продолжать бороться, – сенсомоторная алалия.
"Ребенок не понимает обращенную речь. Она уже стала по-своему что-то понимать, то есть где-то она уже знает интонацию, она теперь знает слово нельзя, занимаемся с ней ежедневно", – заметила мама Таисии.
Сейчас девочка нуждается в прохождении терапии в неврологическом Центре ООО "ПрогнозМед" в Санкт-Петербурге для прохождения курса лечения.
Стоимость прохождения двух курсов терапии – 542 550 рублей. Данная сумма для семьи Хагба неподъемная, у них нет возможности самостоятельно оплатить лечение дочери. Сейчас Таисия не произносит ни единого слова. Родители малышки просят каждого неравнодушного оказать помощь их дочери в прохождении реабилитации.
О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте
фонда "Ашана".