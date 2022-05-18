https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/ashana-obyavila-sbor-sredstv-na-lechenie-trekhletney-taisii-khagba-1039152547.html

"Ашана" объявила сбор средств на лечение трехлетней Таисии Хагба

"Ашана" объявила сбор средств на лечение трехлетней Таисии Хагба

Медики диагностировали у трехлетней подопечной КБФ "Ашана" Таисии Хагба сенсомоторную алалию. Стоимость прохождения двух курсов терапии – 542 550 рублей. 18.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-18T12:35+0300

2022-05-18T12:35+0300

2022-05-18T12:35+0300

в абхазии

новости

культурно-благотворительный фонд "ашана"

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СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение трехлетней подопечной Таисии Хагба с диагнозом сенсомоторная алалия.Малышка родилась здоровой, но со временем родители стали замечать отставание в развитии дочери от своих сверстников. Они незамедлительно стали заниматься лечением Таисии.Ежедневно маленькая Таисия испытывает большой стресс, так как не понимает большинства вещей, которые с ней происходят."Изначально ей поставили неправильный диагноз - расстройства аутистического спектра. Но это тоже дало свой толчок для того, чтобы пойти на следующую ступеньку и понять, что на самом деле. Мы, конечно, потеряли много времени, поэтому сейчас его не так много, пока мозг достаточно эластичный, ребенок маленький, нам нужно в течение года постараться сделать все возможное, пройти две реабилитации", – говорит Анастасия.Она подчеркнула, что у девочки не один диагноз, но главный недуг, с которым нужно продолжать бороться, – сенсомоторная алалия."Ребенок не понимает обращенную речь. Она уже стала по-своему что-то понимать, то есть где-то она уже знает интонацию, она теперь знает слово нельзя, занимаемся с ней ежедневно", – заметила мама Таисии.Сейчас девочка нуждается в прохождении терапии в неврологическом Центре ООО "ПрогнозМед" в Санкт-Петербурге для прохождения курса лечения.Стоимость прохождения двух курсов терапии – 542 550 рублей. Данная сумма для семьи Хагба неподъемная, у них нет возможности самостоятельно оплатить лечение дочери. Сейчас Таисия не произносит ни единого слова. Родители малышки просят каждого неравнодушного оказать помощь их дочери в прохождении реабилитации.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/kulturno-blagotvoritelnyy-fond-ashana-podvel-itogi-raboty-za-desyat-let-1038978636.html

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новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"