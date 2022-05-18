Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/istochnik-ukraina-vyvozit-pshenitsu-v-es-nesmotrya-na-risk-defitsita-zerna-1039149522.html
Источник: Украина вывозит пшеницу в ЕС, несмотря на риск дефицита зерна
Источник: Украина вывозит пшеницу в ЕС, несмотря на риск дефицита зерна
СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Украина вывозит резервы пшеницы в Европу из порта Одессы альтернативными путями, несмотря на угрозу дефицита зерна у себя, сообщает... 18.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-18T08:55+0300
2022-05-18T10:02+0300
в мире
украина
ес
новости
зерно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102132/65/1021326588_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_819c08cdd89e3fe63ae8c7edec226ed7.jpg
СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Украина вывозит резервы пшеницы в Европу из порта Одессы альтернативными путями, несмотря на угрозу дефицита зерна у себя, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По его данным, до начала спецоперации в одесском порту хранилось более 200 тысяч тонн пшеницы, а также до 10 тысяч контейнеров с другими товарами. В марте Киев дал указание изъять все продовольственные грузы, хранившиеся в морском торговом порту. Ситуацией воспользовались собственники грузов и криминал: часть грузов разворовали и перепродавали в личных интересах.В понедельник американское издание Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать экспорту зерна из черноморских портов Украины, взамен обещая содействовать смягчению санкций, ограничивающих поставки удобрений из России и Белоруссии. Утверждается, что Турция готова взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном, так как ранее Украина заминировала порты, они оторвались, и это представляет опасность для судоходства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/ssha-ne-veryat-v-pobedu-ukrainy-i-khotyat-ustroit-ey-golodomor-zayavil-volodin-1039051926.html
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102132/65/1021326588_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_ed4b202ce17bb1cc1e0e64accbf5bc1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, украина, ес, новости, зерно

Источник: Украина вывозит пшеницу в ЕС, несмотря на риск дефицита зерна

08:55 18.05.2022 (обновлено: 10:02 18.05.2022)
© Sputnik / Artem KreminskyКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - Sputnik Абхазия, 1920, 18.05.2022
© Sputnik / Artem Kreminsky
Подписаться на
Yandex newsTelegram
СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Украина вывозит резервы пшеницы в Европу из порта Одессы альтернативными путями, несмотря на угрозу дефицита зерна у себя, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая", – сказал бывший работник одесской морской гавани.

По его данным, до начала спецоперации в одесском порту хранилось более 200 тысяч тонн пшеницы, а также до 10 тысяч контейнеров с другими товарами. В марте Киев дал указание изъять все продовольственные грузы, хранившиеся в морском торговом порту. Ситуацией воспользовались собственники грузов и криминал: часть грузов разворовали и перепродавали в личных интересах.
В понедельник американское издание Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать экспорту зерна из черноморских портов Украины, взамен обещая содействовать смягчению санкций, ограничивающих поставки удобрений из России и Белоруссии. Утверждается, что Турция готова взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном, так как ранее Украина заминировала порты, они оторвались, и это представляет опасность для судоходства.
Уборка пшеницы в Краснодарском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 11.05.2022
США не верят в победу Украины и хотят устроить ей голодомор, заявил Володин
11 мая, 12:26
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0