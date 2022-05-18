https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/istochnik-ukraina-vyvozit-pshenitsu-v-es-nesmotrya-na-risk-defitsita-zerna-1039149522.html

Источник: Украина вывозит пшеницу в ЕС, несмотря на риск дефицита зерна

Источник: Украина вывозит пшеницу в ЕС, несмотря на риск дефицита зерна

СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Украина вывозит резервы пшеницы в Европу из порта Одессы альтернативными путями, несмотря на угрозу дефицита зерна у себя, сообщает... 18.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-18T08:55+0300

2022-05-18T08:55+0300

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СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Украина вывозит резервы пшеницы в Европу из порта Одессы альтернативными путями, несмотря на угрозу дефицита зерна у себя, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По его данным, до начала спецоперации в одесском порту хранилось более 200 тысяч тонн пшеницы, а также до 10 тысяч контейнеров с другими товарами. В марте Киев дал указание изъять все продовольственные грузы, хранившиеся в морском торговом порту. Ситуацией воспользовались собственники грузов и криминал: часть грузов разворовали и перепродавали в личных интересах.В понедельник американское издание Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать экспорту зерна из черноморских портов Украины, взамен обещая содействовать смягчению санкций, ограничивающих поставки удобрений из России и Белоруссии. Утверждается, что Турция готова взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном, так как ранее Украина заминировала порты, они оторвались, и это представляет опасность для судоходства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/ssha-ne-veryat-v-pobedu-ukrainy-i-khotyat-ustroit-ey-golodomor-zayavil-volodin-1039051926.html

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