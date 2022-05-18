https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/kove-pozdravil-muzeynykh-rabotnikov-s-professionalnym-prazdnikom-1039151462.html
Кове поздравил музейных работников с профессиональным праздником
Кове поздравил музейных работников с профессиональным праздником
Международный день музеев отмечается 18 мая во многих странах мира. Праздник был учрежден в 1978 году. 18.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-18T11:08+0300
2022-05-18T11:08+0300
2022-05-18T11:13+0300
в абхазии
культура
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музеи
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СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Министр культуры Абхазии Даур Кове поздравил музеи республики с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте ведомства. Министр отметил, что несколько поколений патриотов внесли свой вклад в дело создания и открытия музеев на территории Абхазии, которыми сегодня можно гордиться. Он пожелал всем сотрудникам успехов в работе, процветания и удачи во всех начинаниях.В Абхазии работает с десяток музеев как государственных, так и частных. Среди них есть краеведческие, мемориальные, тематические, литературные. В ночь на четверг, 19 мая, в четырех сухумских музеях и одном гудаутском пройдет традиционная акция "Ночь в музее".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/aktsiya-noch-v-muzee-proydet-v-abkhazii-1039139222.html
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культура, новости, музеи
Кове поздравил музейных работников с профессиональным праздником
11:08 18.05.2022 (обновлено: 11:13 18.05.2022)
Международный день музеев отмечается 18 мая во многих странах мира. Праздник был учрежден в 1978 году.
СУХУМ, 18 мая – Sputnik.
Министр культуры Абхазии Даур Кове поздравил музеи республики с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован
на сайте ведомства.
"Дорогие друзья, работники музеев! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Международным днем музеев! Вы многое сделали для сохранения и популяризации культурного наследия абхазского народа, это весьма важно для нашего государства, имеющего древнюю историю. Спасибо вам за это!" – говорится в поздравлении Кове.
Министр отметил, что несколько поколений патриотов внесли свой вклад в дело создания и открытия музеев на территории Абхазии, которыми сегодня можно гордиться. Он пожелал всем сотрудникам успехов в работе, процветания и удачи во всех начинаниях.
В Абхазии работает с десяток музеев как государственных, так и частных. Среди них есть краеведческие, мемориальные, тематические, литературные. В ночь на четверг, 19 мая, в четырех сухумских музеях и одном гудаутском пройдет традиционная акция "Ночь в музее".