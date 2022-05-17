https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/aktsiya-noch-v-muzee-proydet-v-abkhazii-1039139222.html

Акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии

Акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии

"Ночь в музее" – международная культурная акция, в первый раз прошедшая во Франции в 1999 году. Абхазия присоединилась к движению в 2015 году по инициативе... 17.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-17T19:16+0300

2022-05-17T19:16+0300

2022-05-17T19:16+0300

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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. В Абхазии 18 мая пройдет акция "Ночь в музее". К ней присоединились Абхазский государственный музей, Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, музей Банка Абхазии, Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа и гудаутский музей Отечественной войны Народа Абхазии имени Сергея Дбар."Акция началась в 2015 году, впервые она была проведена в нашем музее, поэтому наши сотрудники имеют большой опыт проведения мероприятия. Сегодня нашему музею исполняется 105 лет, с чем поздравляю своих коллег и друзей", - сказал на пресс-конференции директор Абхазского госмузея Аркадий Джопуа.По его словам, сейчас, сотрудники музея занимаются подготовкой к предстоящему мероприятию, а во время акции посетители музея смогут увидеть экспонаты, которые редко выставляются в музейных залах.Директор литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая рассказала, что акция "Ночь в музее" проходит с 2016 года. "Мы в первую очередь связаны со школьниками и студентами. В этом году в мероприятии участвуют практически все столичные школы. Ученики первой школы подготовили композиции по произведениям Баграта Шинкуба, со дня рождения которого прошло 105 лет, также они прочтут стихотворения поэта", - сказала она.Главная цель акции - привлечь как можно больше посетителей и вызвать большой интерес у школьников и студентов к абхазской культуре и литературе."Я считаю, наша молодежь должна знать кто такой Дмитрий Гулия и другие известные абхазские писатели и поэты, и что из себя в целом представляет абхазская литература. Прекрасно, что есть места, куда могут прийти почитатели наших великих писателей. Такая акция как "Ночь в музее", дает определенный импульс посетителям. Завтра в нашем музее будет сугубо будет литературный вечер. В первой части - ознакомление с биографиями участников Великой Отечественной войны, вторую часть мы хотим посвятить поэзии", - отметила Корсая.Директор музея Боевой Славы Мзия Бейя рассказала, что в числе экспонатов, которые будут выставлены к акции "Ночь в музее" будет автомобиль "Волга", принадлежавший первому президенту страны Владиславу Ардзинба. В 18:00 в музее начнется концерт военных песен, а для посетителей будут организованы экскурсии.В гудаутском музее имени Сергея Дбар акция продлится до полуночи. Сотрудники представят экспонаты, которые ранее не выставлялись. Среди них будут и предметы, обладающие культурной и исторической ценностью, подаренные музею первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба, в том числе, его личные вещи.Кроме того, посетителям покажут раритетную мебель семьи Варданиа из села Звандрипш, которые подверглись репрессиям в 1937 году. Сотрудники музея подробно расскажут о судьбе этой семьи и о том, как к ним попал письменный стол советского революционера и абхазского политика Нестора Лакоба, чей револьвер также представят в рамках акции.В Гагрском районе эта акция не состоится. По словам начальника отдела культуры гагрской администрации, это связано с тем, что во всем районе нет ни одного музея.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210514/Glavnyy-eksponat-kak-vyglyadit-pervyy-avtomobil-Vladislava-Ardzinba-1032420565.html

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