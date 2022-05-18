https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/premernyy-pokaz-aktsiya-noch-v-muzee-vpervye-proshla-v-gudaute-1039161540.html

"Премьерный" показ: акция "Ночь в музее" впервые прошла в Гудауте

"Премьерный" показ: акция "Ночь в музее" впервые прошла в Гудауте

В рамках первой акции "Ночь в музее", прошедшей в Государственном гудаутском музее имени Сергея Дбар, посетителям показали экспонаты, которые ранее никогда не... 18.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-18T23:45+0300

2022-05-18T23:45+0300

2022-05-19T00:26+0300

в абхазии

культура

музеи

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О том, что именно представили в этнографическом зале гудаутского музее, какой вклад в пополнении фонда внес первый президент Абхазии Владислав Ардзинба, что заинтересовало молодежь и старшее поколение, а также, какую эксклюзивную экскурсию провели для корреспондента Sputnik, читайте в материале Бадри Есиава.Вывести в светГосударственный гудаутский музей имени Сергея Дбар впервые присоединился к акции "Ночь в музее", и сотрудники этого историко-культурного объекта основательно к нему подготовились. Открыл событие своим пением на абхазском языке местный ансамбль "Ахьышьҭра".В этнографическом зале посетителям представили экспонаты, которые долгие годы хранились в фонде и никогда раньше не выставлялись на широкое обозрение. Многое из этого музею подарил лично первый президент Абхазии Владислав Ардзинба, и это не удивительно. Глава государства был историком и отлично понимал, насколько важно сохранить, приумножить и популяризовать все то, что могло пролить свет на прошлое страны, ее культуру, быт, ценности.Как рассказала и.о. директора музея Гугуца Джикирба, одним из президентских подарков было столетнее ружье, которое подарил советский революционер Нестор Лакоба одному из участников национально-освободительного отряда "Киараз"."Это ружье продавал потомок одного из "Киаразовцев". Мы с этим ружьем поехали к Владиславу Григорьевичу, для того чтобы с ним посоветоваться. Он сразу сказал, что ружье очень хорошее, но ему нужно его лучше изучить. Мы оставили этот предмет у него и вернулись в Гудауту", - поделилась она.Президент с выводом насчет раритетного огнестрельного оружия не торопился. Некоторые даже стали шутить о том, что Ардзинба решил его оставить себе, так как он испытывает слабость к ружьям, но спустя три месяца глава республики не просто одобрил покупку для музея, а оплатил ее.Ардзинба также купил гудаутскому музею три серебряных женских пояса с орнаментами. Стоимость одной из работ на момент приобретения превысило миллион рублей. Как подчеркнула Джикирба, это неполный список президентских подарков музею.В этнографическом зале были собраны предметы разного периода и тематики. Среди них была традиционная колыбель абхазов, музыкальные инструменты, макеты абхазского подворья, автор которых Куча Лакрба из Нового Афона, ковры, мужские пояса, кинжалы, традиционная одежда абхазов, коллекция посохов, ткацкие станки, кувшины из глины и металла, а также несколько десятков оригинальных фотографий абхазских дворян, участников отряда "Киараз" и приближенных к Нестору Лакоба людей.По словам Джикирба, в фонде музея хранится около 300 таких снимков и она надеется, что в скором времени появится возможность представить их всех. Для этого, добавила она, необходимо подготовить должным образом необорудованные залы. Таких денег у музея пока нет.Художник-реставраторы из Санкт-Петербурга Марина Субботина, которая уже несколько лет сотрудничает с гудаутским музеем, отметила, что экспозиции предшествовала кропотливая и долга работа."Все предметы, которые вы сейчас видите – это предметы, прошедшие полную или частичную реставрацию. Это очень долгий процесс, который может длиться годами. Когда нас спрашивают, почему в музее все еще нет экспозиции, нам приходится объяснять, что для подготовки нужно больше времени. Это позволит глубже и с большим интересом проникнуть в свою историю", - сказала Субботина.Кинжалы, "агара" и башлыкНесмотря на то, что акция началась в уже темно время суток, это не отбило охоту у жителей города принять в ней участие. Среди посетителей было немало школьников. Двенадцатилетний Саид Аджба признался, что ему нравится холодное оружие и его заинтересовали два кинжала, представленных в этнографическом зале."Они привлекли мое внимание ярким серебристым цветом и интересными рисунками на них. У меня дома тоже есть похожие на них кинжалы и мужские пояса, которых принес дядя", - рассказал Саид.Школьник добавил, что его также впечатлили старые архивные фотографии. Объяснил он это тем, что в эпоху современных технологий не часто встретишь такие снимки.Никите Чанба одиннадцать лет. Он во второй раз жизни увидел абхазский традиционный "агара" (колыбель-прим.). Подросток признался, что еще совсем недавно даже не подозревал о предназначении этого предмета и о том, что в них можно укладывать детей.Педагога начальных классов Фатиму Губаз из всех экспонатов больше всего заинтересовал башлык из черной ткани, на котором вышиты орнаменты и рисунки серебряными нитками."Это очень трудоемкая работа. Я читал о такой технологии, но не видела такого своими глазами раньше. В детстве я сама пробовала вышивать – обычными нитками, конечно же. У нас дома от бабушки осталось немало работ, сделанные ею вручную. У нее был свой станок. Я хочу передать их музею", - отметила она.Персональная экскурсияОткрытие зала, посвященного жертвам репрессий 1937 года, решили отложить. Как объяснила Марина Субботина, это связано с тем, что не все экспонаты успели пройти реставрацию, и сотрудникам музея не хотелось бы в незавершенном виде их показывать посетителям.Точная дата открытия этой экспозиции пока неизвестна, но Субботина пообещала заранее сообщить об этом на страничке музея в социальных сетях. Корреспонденту Sputnik не пришлось ждать "официального" приглашения, и в виде исключения для него провели небольшую экскурсию по залу, где хранятся предметы быта и раритетная мебель семьи Вардания из села Звандрипш, которая подверглась репрессиям в то мрачное для Абхазии время.Экскурсию ему провела внучка одного из четырех братьев Вардания, которые входили в отряд "Киараз" Лариса Кецба. По ее рассказу, все они были обвинены советскими властями "врагами народа" и расстреляны, а их жен сослали в Казахстан.Некоторые экспонаты подарил семье Вардания абхазский политик и революционер Нестор Лакоба.После открытия зала посетители также смогут увидеть уже отреставрированные шкафы, антресоль, кресло, сундук, софа, швейную машину, принадлежавшие семье Вардания. Каждому из этих предметов, уверена Кецба, не меньше века."У каждого из братьев были дети, внуки и внучки. Слава Богу их судьба сложилась лучше, чем у их предков. Наша семья решила передать эти предметы музею для того чтобы сохранить их и через них рассказать людям историю не только семьи, но и страны", - сказала Лариса Кецба.Акция "Ночь в музее" в Государственном гудаутском музее имени Сергея Дбар завершилась в среду в 24:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/kontsert-i-vystavka-ko-dnyu-rozhdeniya--vladislava-ardzinba-proshli-v-gudaute-1039105748.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/noch-v-muzee-nachalas-v-sukhume-1039159410.html

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2022

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

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культура, музеи