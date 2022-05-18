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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 мая
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии в четверг будет определять прохождение холодного атмосферного фронта атлантического циклона. 18.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-18T16:30+0300
2022-05-18T16:30+0300
2022-05-18T16:50+0300
в абхазии
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СУХУМ, 18 мая – Sputnik. В четверг, 19 мая, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, временами переходящий в ливневый, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами от 10 до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 мая
16:30 18.05.2022 (обновлено: 16:50 18.05.2022)
Погоду Черноморского побережья Абхазии в четверг будет определять прохождение холодного атмосферного фронта атлантического циклона.
СУХУМ, 18 мая – Sputnik. В четверг, 19 мая, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, временами переходящий в ливневый, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное, будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами от 10 до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.