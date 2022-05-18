https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/rossiya-ozhidaet-rosta-torgovogo-oborota-s-turtsiey-v-tekuschem-godu-1039159020.html

Россия ожидает роста торгового оборота с Турцией в текущем году

Россия ожидает роста торгового оборота с Турцией в текущем году

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Россия ожидает увеличения товарооборота с Турцией в 2022 году, страны обсудили и наметили конкретные шаги, сообщает РИА Новости со... 18.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-18T19:33+0300

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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Россия ожидает увеличения товарооборота с Турцией в 2022 году, страны обсудили и наметили конкретные шаги, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьер РФ Александра Новака.Вице-премьер отметил, что в число совместных задач двух стран входит снятие административных барьеров, отладка механизма взаиморасчетов в национальных валютах и составление новых логистических цепочкек. Среди перспективных направлений сотрудничества он назвал сельское хозяйство, энергетику, промышленность и транспорт.Новак добавил также, что Россия и Турция договорились расширить прием российской карты "Мир" в турецких отелях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/aeroflot-c-6-maya-vozobnovit-regulyarnye-reysy-v-turtsiyu-1038895587.html

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