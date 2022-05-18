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Россия ожидает роста торгового оборота с Турцией в текущем году
Россия ожидает роста торгового оборота с Турцией в текущем году
СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Россия ожидает увеличения товарооборота с Турцией в 2022 году, страны обсудили и наметили конкретные шаги, сообщает РИА Новости со... 18.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Россия ожидает увеличения товарооборота с Турцией в 2022 году, страны обсудили и наметили конкретные шаги, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьер РФ Александра Новака.Вице-премьер отметил, что в число совместных задач двух стран входит снятие административных барьеров, отладка механизма взаиморасчетов в национальных валютах и составление новых логистических цепочкек. Среди перспективных направлений сотрудничества он назвал сельское хозяйство, энергетику, промышленность и транспорт.Новак добавил также, что Россия и Турция договорились расширить прием российской карты "Мир" в турецких отелях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/aeroflot-c-6-maya-vozobnovit-regulyarnye-reysy-v-turtsiyu-1038895587.html
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Россия ожидает роста торгового оборота с Турцией в текущем году
19:33 18.05.2022 (обновлено: 19:53 18.05.2022) СУХУМ, 18 мая - Sputnik.
Россия ожидает увеличения товарооборота с Турцией в 2022 году, страны обсудили и наметили конкретные шаги, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление вице-премьер РФ Александра Новака.
"Турция для нас является важным экономическим партнером, у нас развивается торгово-экономическое сотрудничество, ежегодно растет торговый оборот. По итогам прошлого года он составил 33 миллиарда долларов, в этом году мы ожидаем еще больше... Мы наметили конкретные шаги по увеличению торгового оборота с нашими турецкими партнерами", - сказал Новак.
Вице-премьер отметил, что в число совместных задач двух стран входит снятие административных барьеров, отладка механизма взаиморасчетов в национальных валютах и составление новых логистических цепочкек.
Среди перспективных направлений сотрудничества он назвал сельское хозяйство, энергетику, промышленность и транспорт.
Новак добавил также, что Россия и Турция договорились расширить прием российской карты "Мир" в турецких отелях.