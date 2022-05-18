https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/rossiya-vosstanovit-vse-osvobozhdennye-territorii-ukrainy-zayavil-khusnullin-1039158692.html

Россия восстановит все освобожденные территории Украины, заявил Хуснуллин

Россия восстановит все освобожденные территории Украины, заявил Хуснуллин

СУХУМ, 18 мая -Sputnik. Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины, решения приняты, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 18.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-18T18:48+0300

2022-05-18T18:48+0300

2022-05-18T19:06+0300

россия

украина

запорожская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/09/1038007088_0:448:2803:2024_1920x0_80_0_0_fa81a700705e8ebc2c31b6972ee02a31.jpg

СУХУМ, 18 мая -Sputnik. Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины, решения приняты, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В среду Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Мелитополь, чтобы помочь в восстановлении жизнедеятельности и экономики города и в вопросах интеграции Запорожской области с Россией."Оценки мы сейчас ведем, я не готов их пока назвать. Но все решения о том, что мы будем восстанавливать (все освобожденные территории), финансировать это, приняты", - приводит РИА Новости слова вице-премьера.Жители Запорожской области уже в мае получат пенсии и зарплаты в рублях, перспективы вхождения рубля в регион максимальны, постепенно российская валюта заменит гривну, добавил он. Касаясь Запорожской АЭС, вице-премьер отметил, что объект продолжит работать, все рабочие места будут сохранены, и Россия готова поставлять электроэнергию Украине, если та будет за нее платить.В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформировали военно-гражданские администрации. Херсонская область уже начала процесс перехода на рубль, регион намерен войти в состав России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/khersonskaya-oblast-namerena-voyti-v-sostav-rossii-1039052734.html

россия

украина

запорожская область

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, запорожская область, новости