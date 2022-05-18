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Россия восстановит все освобожденные территории Украины, заявил Хуснуллин
Россия восстановит все освобожденные территории Украины, заявил Хуснуллин
СУХУМ, 18 мая -Sputnik. Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины, решения приняты, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 18.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-18T18:48+0300
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СУХУМ, 18 мая -Sputnik. Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины, решения приняты, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В среду Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Мелитополь, чтобы помочь в восстановлении жизнедеятельности и экономики города и в вопросах интеграции Запорожской области с Россией."Оценки мы сейчас ведем, я не готов их пока назвать. Но все решения о том, что мы будем восстанавливать (все освобожденные территории), финансировать это, приняты", - приводит РИА Новости слова вице-премьера.Жители Запорожской области уже в мае получат пенсии и зарплаты в рублях, перспективы вхождения рубля в регион максимальны, постепенно российская валюта заменит гривну, добавил он. Касаясь Запорожской АЭС, вице-премьер отметил, что объект продолжит работать, все рабочие места будут сохранены, и Россия готова поставлять электроэнергию Украине, если та будет за нее платить.В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформировали военно-гражданские администрации. Херсонская область уже начала процесс перехода на рубль, регион намерен войти в состав России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/khersonskaya-oblast-namerena-voyti-v-sostav-rossii-1039052734.html
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СУХУМ, 18 мая -Sputnik. Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины, решения приняты, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В среду Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Мелитополь, чтобы помочь в восстановлении жизнедеятельности и экономики города и в вопросах интеграции Запорожской области с Россией.
"Оценки мы сейчас ведем, я не готов их пока назвать. Но все решения о том, что мы будем восстанавливать (все освобожденные территории), финансировать это, приняты", - приводит РИА Новости слова вице-премьера.
Жители Запорожской области уже в мае получат пенсии и зарплаты в рублях, перспективы вхождения рубля в регион максимальны, постепенно российская валюта заменит гривну, добавил он.
Касаясь Запорожской АЭС, вице-премьер отметил, что объект продолжит работать, все рабочие места будут сохранены, и Россия готова поставлять электроэнергию Украине, если та будет за нее платить.
"Атомная энергия - это один из самых дешевых видов электроэнергии, поэтому она абсолютно конкурентноспособная, и беспокоиться по поводу того, куда продать электроэнергию, у нас таких проблем не будет", - подчеркнул он.
В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформировали военно-гражданские администрации. Херсонская область уже начала процесс перехода на рубль, регион намерен войти в состав России.