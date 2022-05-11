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Херсонская область намерена войти в состав России
Херсонская область намерена войти в состав России
В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах... 11.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-11T13:30+0300
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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Власти Херсонской области обратятся к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России, об этом заявил СМИ замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Он отметил, что Херсонская область до конца года планирует полностью перейти под законодательство России. В ходе спецоперации по демилитаризации Украины ВС России взяли под контроль Херсонскую область. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, вещают российские телеканалы и радио, идет восстановление коммуникаций с Крымом. С мая область перешла на рубль.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/khersonskaya-oblast-nachala-perekhod-v-rublevuyu-zonu-1038912486.html
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Херсонская область намерена войти в состав России
13:30 11.05.2022 (обновлено: 13:44 11.05.2022)
В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы военно-гражданские администрации.
СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Власти Херсонской области обратятся к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России, об этом заявил СМИ замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Город Херсон – это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской федерации", – сказал журналистам Стремоусов.
Он отметил, что Херсонская область до конца года планирует полностью перейти под законодательство России.
В ходе спецоперации по демилитаризации Украины ВС России взяли под контроль Херсонскую область. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, вещают российские телеканалы и радио, идет восстановление коммуникаций с Крымом
. С мая область перешла на рубль.