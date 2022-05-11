https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/khersonskaya-oblast-namerena-voyti-v-sostav-rossii-1039052734.html

Херсонская область намерена войти в состав России

Херсонская область намерена войти в состав России

В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах... 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T13:30+0300

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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Власти Херсонской области обратятся к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России, об этом заявил СМИ замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Он отметил, что Херсонская область до конца года планирует полностью перейти под законодательство России. В ходе спецоперации по демилитаризации Украины ВС России взяли под контроль Херсонскую область. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, вещают российские телеканалы и радио, идет восстановление коммуникаций с Крымом. С мая область перешла на рубль.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/khersonskaya-oblast-nachala-perekhod-v-rublevuyu-zonu-1038912486.html

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