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Швеция и Финляндия передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс

Швеция и Финляндия передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс

В воскресенье, 15 мая, обе страны официально заявили о решении вступить в Североатлантический альянс. 18.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Послы Швеции и Финляндии совместно передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки своих стран на присоединение к военному альянсу. Церемония передачи заявок прошла в штаб-квартире организации в Брюсселе и транслировалась на сайте НАТО.В апреле власти Финляндии и Швеции заговорили о намерениях отказаться от многолетнего нейтрального статуса и вступлении в военный блок на фоне российской спецоперации на Украине. Уже 15 мая обе страны официально подтвердили курс на вступление в Североатлантический альянс.Москва заявила, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО не является экзистенциальной угрозой для России. При этом Кремль неоднократно отмечал, что альянс имеет агрессивный характер, нацелен на конфронтацию, и дальнейшее его расширение не принесет большей безопасности Европе. Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте 14 мая указал, что отказ Хельсинки от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует, а изменение внешнеполитического курса страны может негативно повлиять на российско-финляндские отношения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/lavrov-posmotrim-kak-nato-budet-ispolzovat-finlyandiyu-i-shvetsiyu-i-sdelaem-vyvody-1039136455.html

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