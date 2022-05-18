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Турция заблокировала начало переговоров НАТО по заявкам Швеции и Финляндии
Турция заблокировала начало переговоров НАТО по заявкам Швеции и Финляндии
Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в альянс в среду, 18 мая. 18.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-18T16:52+0300
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СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявок о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.Издание пишет, что послы стран НАТО встретились, чтобы начать переговоры о приеме скандинавских стран в тот же день, когда они подали свои заявки, но Анкара воспрепятствовала этому, что приостановило весь процесс. Дальнейшее согласование процедурных вопросов может затянуться.Заявки Финляндии и Швеции должны пройти ратификацию всеми 30 странами-членами НАТО, однако этот этап может начаться только после официального приглашения организации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/shvetsiya-i-finlyandiya-peredali-genseku-nato-zayavki-na-vstuplenie-v-alyans-1039151107.html
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в мире, новости, нато
Турция заблокировала начало переговоров НАТО по заявкам Швеции и Финляндии
16:52 18.05.2022 (обновлено: 17:38 18.05.2022)
Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в альянс в среду, 18 мая.
СУХУМ, 18 мая – Sputnik.
Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявок о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Financial Times.
Издание пишет, что послы стран НАТО встретились, чтобы начать переговоры о приеме скандинавских стран в тот же день, когда они подали свои заявки, но Анкара воспрепятствовала этому, что приостановило весь процесс.
Дальнейшее согласование процедурных вопросов может затянуться.
Заявки Финляндии и Швеции должны пройти ратификацию всеми 30 странами-членами НАТО, однако этот этап может начаться только после официального приглашения организации.