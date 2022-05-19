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Абхазия разделила третье место с Египтом и Эмиратами по популярности у туристов
Абхазия разделила третье место с Египтом и Эмиратами по популярности у туристов
АТОР составил ценовой рейтинг направлений отдыха 13 доступных для россиян стран и выявил, какие из них в лидерах на начало лета. 19.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-19T20:35+0300
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Абхазия вошла в топ-5 стран, в которые россияне купили наибольшее количество турпакетов с вылетами 28 мая – 3 июня, сообщает Вестник АТОР.Страна души разделила почетное третье место с Египтом и Эмиратами по популярности у туристов. На эти три направления приходится около 5% всех продаж (по данным сети турагентств "1001 тур").Первое место заняла Турция (57% продаж), второе – Россия с 17% от всех проданных турпакетов на начало лета.Отмечается, что в 58% от всех заявок на туры с вылетом 28 мая – 3 июня есть хотя бы один ребенок, а на вылеты в морские курорты их доля еще выше.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/tseny-na-otdykh-v-abkhazii-snizilis-do-25-protsentov-1039166663.html
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Абхазия разделила третье место с Египтом и Эмиратами по популярности у туристов
20:35 19.05.2022 (обновлено: 20:47 19.05.2022)
АТОР составил ценовой рейтинг направлений отдыха 13 доступных для россиян стран и выявил, какие из них в лидерах на начало лета.
СУХУМ, 19 мая - Sputnik.
Абхазия вошла в топ-5 стран, в которые россияне купили наибольшее количество турпакетов с вылетами 28 мая – 3 июня, сообщает
Вестник АТОР.
Страна души разделила почетное третье место с Египтом и Эмиратами по популярности у туристов. На эти три направления приходится около 5% всех продаж (по данным сети турагентств "1001 тур"
).
Первое место заняла Турция (57% продаж), второе – Россия с 17% от всех проданных турпакетов на начало лета.
Отмечается, что в 58% от всех заявок на туры с вылетом 28 мая – 3 июня есть хотя бы один ребенок, а на вылеты в морские курорты их доля еще выше.