https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/abkhaziya-razdelila-trete-mesto-s-egiptom-i-emiratami-po-populyarnosti-u-turistov-1039177441.html

Абхазия разделила третье место с Египтом и Эмиратами по популярности у туристов

Абхазия разделила третье место с Египтом и Эмиратами по популярности у туристов

АТОР составил ценовой рейтинг направлений отдыха 13 доступных для россиян стран и выявил, какие из них в лидерах на начало лета. 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T20:35+0300

2022-05-19T20:35+0300

2022-05-19T20:47+0300

отдых в абхазии

абхазия

туристы

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/1d/1032730876_0:190:2601:1653_1920x0_80_0_0_cfc9be52abfb7d97151a7b3d032c6339.jpg

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Абхазия вошла в топ-5 стран, в которые россияне купили наибольшее количество турпакетов с вылетами 28 мая – 3 июня, сообщает Вестник АТОР.Страна души разделила почетное третье место с Египтом и Эмиратами по популярности у туристов. На эти три направления приходится около 5% всех продаж (по данным сети турагентств "1001 тур").Первое место заняла Турция (57% продаж), второе – Россия с 17% от всех проданных турпакетов на начало лета.Отмечается, что в 58% от всех заявок на туры с вылетом 28 мая – 3 июня есть хотя бы один ребенок, а на вылеты в морские курорты их доля еще выше.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/tseny-na-otdykh-v-abkhazii-snizilis-do-25-protsentov-1039166663.html

абхазия

черное море

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых в абхазии, абхазия, туристы, черное море