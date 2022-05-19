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Цены на отдых в Абхазии снизились до 25 процентов
Цены на отдых в Абхазии снизились до 25 процентов
После майских праздников цены на размещение на черноморских курортах России немного снизились, скидки на определенный период дают и абхазские гостиницы, и... 19.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-19T12:35+0300
2022-05-19T12:35+0300
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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Цены на размещение в отелях Абхазии временно снизились от 10 до 25%, сообщает Вестник АТОР.В последние две недели гостиницы и пансионаты Абхазии предлагают дисконт до 10-15%, а иногда и до 25% на заезды со второй половины мая и до середины июня. Отдельные отели выставили спецпредложения даже до конца июня.При этом скидки на проживание предоставляют лишь объекты среднего и эконом-сегмента. Отели уровня 4* и 4*+ цену не снижают, так как не испытывают проблем с загрузкой. Более того, в отелях традиционно востребованных курортов Гагры и Пицунды уже не найти свободных номеров на июнь.Меньше других заполняются отели Сухума, Цандрипша, Гудауты, и потому на этих курортах сейчас спецпредложений больше."Туристы едут в Абхазию в первую очередь за морем и солнцем – за пляжным отдыхом, и даже в случае экскурсионных туров погодный фактор сильно влияет на спрос", – соглашаются и специалисты FUN&SUN.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/ankvab-poruchil-mchs-sosredotochitsya-na-obespechenii-bezopasnosti-turistov-1039155218.html
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отдых в абхазии, туристы, отели, новости
Цены на отдых в Абхазии снизились до 25 процентов
12:35 19.05.2022 (обновлено: 12:45 19.05.2022)
После майских праздников цены на размещение на черноморских курортах России немного снизились, скидки на определенный период дают и абхазские гостиницы, и пансионаты.
СУХУМ, 19 мая – Sputnik.
Цены на размещение в отелях Абхазии временно снизились от 10 до 25%, сообщает
Вестник АТОР.
В последние две недели гостиницы и пансионаты Абхазии предлагают дисконт до 10-15%, а иногда и до 25% на заезды со второй половины мая и до середины июня. Отдельные отели выставили спецпредложения даже до конца июня.
При этом скидки на проживание предоставляют лишь объекты среднего и эконом-сегмента. Отели уровня 4* и 4*+ цену не снижают, так как не испытывают проблем с загрузкой. Более того, в отелях традиционно востребованных курортов Гагры и Пицунды уже не найти свободных номеров на июнь.
Меньше других заполняются отели Сухума, Цандрипша, Гудауты, и потому на этих курортах сейчас спецпредложений больше.
По мнению экспертов туроператора "Интурист", появление СПО связано с недозагруженностью абхазских отелей на фоне непривычно прохладного мая и общего снижения спроса из-за дорогого перелета в Сочи и дефицита доступных ж/д билетов на юг.
"Туристы едут в Абхазию в первую очередь за морем и солнцем – за пляжным отдыхом, и даже в случае экскурсионных туров погодный фактор сильно влияет на спрос", – соглашаются и специалисты FUN&SUN.