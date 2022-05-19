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https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/ekskursionnyy-avtobus-s-kontrabandnymi-sigaretami-zaderzhali-na-psou-1039167795.html
Экскурсионный автобус с контрабандными сигаретами задержали на Псоу
Экскурсионный автобус с контрабандными сигаретами задержали на Псоу
С начала года по фактам контрабанды табачной продукции через российско-абхазскую границу Краснодарской таможней возбуждено около 150 дел об административных... 19.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-19T13:37+0300
2022-05-19T14:09+0300
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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Российские таможенники пресекли незаконный ввоз около 1000 пачек сигарет на экскурсионном автобусе, следовавшем из Абхазии, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.Автобус был остановлен на таможенном посту МАПП "Адлер" и направлен на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Сканирование подтвердило, что в салоне транспортного средства может храниться незадекларированный товар.И действительно, в багажном отделении автобуса, в отсеке у заднего колеса таможенники обнаружили партию сигарет с абхазскими акцизными марками. Общее количество незаконно перевозимого товара составило 990 пачек (19800 штук).Контрабандную продукцию изъяли, образцы направили на экспертизу. Возбуждены два дела об административных правонарушениях.С начала 2022 года по фактам контрабанды табачной продукции через российско-абхазскую границу Краснодарской таможней возбуждено около 150 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 Уголовного кодекса РФ ("Контрабанда табачных изделий в крупном размере").
https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/bolee-shesti-tysyach-pachek-sigaret-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1039088004.html
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россия, абхазия, контрабанда, сигареты, новости, мапп

Экскурсионный автобус с контрабандными сигаретами задержали на Псоу

13:37 19.05.2022 (обновлено: 14:09 19.05.2022)
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия, 1920, 19.05.2022
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни
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С начала года по фактам контрабанды табачной продукции через российско-абхазскую границу Краснодарской таможней возбуждено около 150 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело.
СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Российские таможенники пресекли незаконный ввоз около 1000 пачек сигарет на экскурсионном автобусе, следовавшем из Абхазии, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.
Автобус был остановлен на таможенном посту МАПП "Адлер" и направлен на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Сканирование подтвердило, что в салоне транспортного средства может храниться незадекларированный товар.
И действительно, в багажном отделении автобуса, в отсеке у заднего колеса таможенники обнаружили партию сигарет с абхазскими акцизными марками. Общее количество незаконно перевозимого товара составило 990 пачек (19800 штук).
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия
1/4
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия
2/4
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия
3/4
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия
4/4
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
1/4
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
2/4
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
3/4
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
4/4
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
Контрабандную продукцию изъяли, образцы направили на экспертизу. Возбуждены два дела об административных правонарушениях.
С начала 2022 года по фактам контрабанды табачной продукции через российско-абхазскую границу Краснодарской таможней возбуждено около 150 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 Уголовного кодекса РФ ("Контрабанда табачных изделий в крупном размере").
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия, 1920, 13.05.2022
В Абхазии
Более шести тысяч сигарет изъяли на абхазо-российской границе
13 мая, 14:22
В Абхазии
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