Экскурсионный автобус с контрабандными сигаретами задержали на Псоу
13:37 19.05.2022 (обновлено: 14:09 19.05.2022)
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни
С начала года по фактам контрабанды табачной продукции через российско-абхазскую границу Краснодарской таможней возбуждено около 150 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело.
СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Российские таможенники пресекли незаконный ввоз около 1000 пачек сигарет на экскурсионном автобусе, следовавшем из Абхазии, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.
Автобус был остановлен на таможенном посту МАПП "Адлер" и направлен на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Сканирование подтвердило, что в салоне транспортного средства может храниться незадекларированный товар.
И действительно, в багажном отделении автобуса, в отсеке у заднего колеса таможенники обнаружили партию сигарет с абхазскими акцизными марками. Общее количество незаконно перевозимого товара составило 990 пачек (19800 штук).
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет
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© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет
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© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет
3/4
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет
4/4
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
1/4
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
2/4
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
3/4
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
4/4
© Foto / Пресс-служба служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
Контрабандную продукцию изъяли, образцы направили на экспертизу. Возбуждены два дела об административных правонарушениях.
С начала 2022 года по фактам контрабанды табачной продукции через российско-абхазскую границу Краснодарской таможней возбуждено около 150 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 Уголовного кодекса РФ ("Контрабанда табачных изделий в крупном размере").