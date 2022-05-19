https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/mcdonalds-prodast-svoy-biznes-v-rossii-tekuschemu-litsenziatu-1039171977.html

McDonald's продаст свой бизнес в России текущему лицензиату

McDonald's продаст свой бизнес в России текущему лицензиату

Первый ресторан сети McDonald's появился в России более 30 лет назад, в начале 1990 года. 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T16:34+0300

2022-05-19T16:34+0300

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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. McDonald's продаст свой российский бизнес нынешнему лицензиату Александру Говору, следует из релиза компании.Компания уточнила, что в соответствии с договором купли-продажи, который она заключила с Говором, последний будет управлять ресторанами под новым брендом.Бизнесмен Говор владеет компанией "ГиД". Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири - в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.В McDonald's добавили, что договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет. Покупатель согласился финансировать зарплату сотрудников и существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами в США. В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан сети появился в начале 1990 года. Сегодня компания насчитывает более 39 тысяч предприятий в более чем 100 странах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/mcdonalds-obyavili-ob-ukhode-iz-rossii-1039124212.html

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