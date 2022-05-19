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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 мая

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 мая

Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет находиться в юго восточной периферии антициклона с запада. 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T16:45+0300

2022-05-19T16:45+0300

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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. В пятницу, 20 мая, в Абхазии будет облачная с прояснениями погода, из-за контрастных воздушных масс ожидается дождь разной интенсивности и продолжительности, местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое, умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии