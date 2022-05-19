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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 мая
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 мая
Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет находиться в юго восточной периферии антициклона с запада. 19.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-19T16:45+0300
2022-05-19T16:45+0300
2022-05-19T16:45+0300
в абхазии
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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. В пятницу, 20 мая, в Абхазии будет облачная с прояснениями погода, из-за контрастных воздушных масс ожидается дождь разной интенсивности и продолжительности, местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое, умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 мая
Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет находиться в юго восточной периферии антициклона с запада.
СУХУМ, 19 мая – Sputnik. В пятницу, 20 мая, в Абхазии будет облачная с прояснениями погода, из-за контрастных воздушных масс ожидается дождь разной интенсивности и продолжительности, местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое, умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.