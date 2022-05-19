https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/rossiyskie-voyska-unichtozhili-diviziony-zrk-s-300-i-buk-m1-na-ukraine-1039165330.html

Российские войска уничтожили дивизионы ЗРК С-300 и "Бук-М1" на Украине

Российские войска уничтожили дивизионы ЗРК С-300 и "Бук-М1" на Украине

Российская военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля, в четверг идет 85-й день спецоперации. 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T11:33+0300

2022-05-19T11:33+0300

2022-05-19T11:54+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Ударами высокоточных ракет ВКС России уничтожен дивизион ЗРК С-300 в районе Николаевской области и дивизион ЗРК "Бук-М1" в районе Славяногорска ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.За минувшую ночь поражены семь пунктов управления ВСУ, 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, перечислил он.Российская авиация поразила два пункта управления и 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники: уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники.Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы.Силами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар-ТБ2". В Харьковской и Херсонской областях перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/za-tri-dnya-na-azovstali-sdalis-v-plen-1730-ukrainskikh-boevikov-1039164978.html

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