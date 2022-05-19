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За три дня на "Азовстали" сдались в плен 1730 украинских боевиков
За три дня на "Азовстали" сдались в плен 1730 украинских боевиков
Российские войска совместно с силами ДНР освободили Мариуполь 21 апреля, более двух тысяч националистов укрылись на "Азовстали". 19.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-19T11:07+0300
2022-05-19T11:07+0300
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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. За три дня на мариупольском заводе "Азовсталь" сдались в плен 1730 украинских боевиков, только за минувшие сутки – 771 человек, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Конашенков отметил, что всем нуждающимся в стационарном лечении окажут помощь в медучреждениях ДНР в Новоазовске и Донецке.Российские ВС и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта, 21 апреля город был полностью освобожден, за исключением "Азовстали", где укрывались более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов"*. Президент России Владимир Путин распорядился полностью заблокировать промышленную зону. Первые боевики начали сдаваться в плен с 16 мая.*против боевиков "Азова" в России расследуются уголовные дела
https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/bolshe-poloviny-boevikov-s-azovstali-uzhe-vyshli-zayavil-pushilin-1039164713.html
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новости, мариуполь, вооруженные силы украины, днр
За три дня на "Азовстали" сдались в плен 1730 украинских боевиков
11:07 19.05.2022 (обновлено: 12:05 19.05.2022)
Российские войска совместно с силами ДНР освободили Мариуполь 21 апреля, более двух тысяч националистов укрылись на "Азовстали".
СУХУМ, 19 мая – Sputnik.
За три дня на мариупольском заводе "Азовсталь" сдались в плен 1730 украинских боевиков, только за минувшие сутки – 771 человек, сообщил
официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения "Азов". Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых", – заявил он.
Конашенков отметил, что всем нуждающимся в стационарном лечении окажут помощь в медучреждениях ДНР в Новоазовске и Донецке.
Российские ВС и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта, 21 апреля город был полностью освобожден, за исключением "Азовстали", где укрывались более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов"*. Президент России Владимир Путин распорядился полностью заблокировать промышленную зону. Первые боевики начали сдаваться в плен с 16 мая.
*против боевиков "Азова" в России расследуются уголовные дела