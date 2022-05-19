https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/za-tri-dnya-na-azovstali-sdalis-v-plen-1730-ukrainskikh-boevikov-1039164978.html

За три дня на "Азовстали" сдались в плен 1730 украинских боевиков

За три дня на "Азовстали" сдались в плен 1730 украинских боевиков

Российские войска совместно с силами ДНР освободили Мариуполь 21 апреля, более двух тысяч националистов укрылись на "Азовстали". 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T11:07+0300

2022-05-19T11:07+0300

2022-05-19T12:05+0300

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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. За три дня на мариупольском заводе "Азовсталь" сдались в плен 1730 украинских боевиков, только за минувшие сутки – 771 человек, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Конашенков отметил, что всем нуждающимся в стационарном лечении окажут помощь в медучреждениях ДНР в Новоазовске и Донецке.Российские ВС и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта, 21 апреля город был полностью освобожден, за исключением "Азовстали", где укрывались более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов"*. Президент России Владимир Путин распорядился полностью заблокировать промышленную зону. Первые боевики начали сдаваться в плен с 16 мая.*против боевиков "Азова" в России расследуются уголовные дела

https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/bolshe-poloviny-boevikov-s-azovstali-uzhe-vyshli-zayavil-pushilin-1039164713.html

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