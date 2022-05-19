https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/sozdana-komissiya-po-naimenovaniyu-i-pereimenovaniyu-ulits-pri-sobranii-sukhuma-1039177608.html

Создана комиссия по наименованию и переименованию улиц Сухума

Создана комиссия по наименованию и переименованию улиц Сухума

Комиссия будет принимать решения о наименовании и переименовании улиц, парков и площадей в столице Абхазии. 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T21:23+0300

2022-05-19T21:23+0300

2022-05-19T21:28+0300

в абхазии

сухум

улицы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/1d/1032518556_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d200c6497c98a21d2afe916db03be59c.jpg

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Создана общественная комиссия по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок при Собрании Сухума. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.В комиссию вошли ученые, политики, общественные деятели, всего девять человек.Персональный состав выглядит следующим образом: замглавы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе, историк Сослан Салакая, член Общественной палаты Елена Лабахуа, академик Олег Бгажба, член партии "Амцахара" Руслан Джугелия, член высшего совета "Аруаа" Хына Думава, начальник архива Минобороны Валериан Агумава, директор АбИГИ Арда Ашуба и депутат СГС Инал Кишмария.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/akademik-sakharov-i-shotlandiya-proshloe-i-nastoyaschee-dvukh-sukhumskikh-ulits-1038580762.html

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сухум, улицы, новости