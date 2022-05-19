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https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/sozdana-komissiya-po-naimenovaniyu-i-pereimenovaniyu-ulits-pri-sobranii-sukhuma-1039177608.html
Создана комиссия по наименованию и переименованию улиц Сухума
Создана комиссия по наименованию и переименованию улиц Сухума
Комиссия будет принимать решения о наименовании и переименовании улиц, парков и площадей в столице Абхазии. 19.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Создана общественная комиссия по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок при Собрании Сухума. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.В комиссию вошли ученые, политики, общественные деятели, всего девять человек.Персональный состав выглядит следующим образом: замглавы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе, историк Сослан Салакая, член Общественной палаты Елена Лабахуа, академик Олег Бгажба, член партии "Амцахара" Руслан Джугелия, член высшего совета "Аруаа" Хына Думава, начальник архива Минобороны Валериан Агумава, директор АбИГИ Арда Ашуба и депутат СГС Инал Кишмария.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/akademik-sakharov-i-shotlandiya-proshloe-i-nastoyaschee-dvukh-sukhumskikh-ulits-1038580762.html
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сухум, улицы, новости

Создана комиссия по наименованию и переименованию улиц Сухума

21:23 19.05.2022 (обновлено: 21:28 19.05.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация города Сухум
Администрация города Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 19.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Комиссия будет принимать решения о наименовании и переименовании улиц, парков и площадей в столице Абхазии.
СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Создана общественная комиссия по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок при Собрании Сухума. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
В комиссию вошли ученые, политики, общественные деятели, всего девять человек.
Персональный состав выглядит следующим образом: замглавы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе, историк Сослан Салакая, член Общественной палаты Елена Лабахуа, академик Олег Бгажба, член партии "Амцахара" Руслан Джугелия, член высшего совета "Аруаа" Хына Думава, начальник архива Минобороны Валериан Агумава, директор АбИГИ Арда Ашуба и депутат СГС Инал Кишмария.
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