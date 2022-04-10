https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/akademik-sakharov-i-shotlandiya-proshloe-i-nastoyaschee-dvukh-sukhumskikh-ulits-1038580762.html

Академик Сахаров и Шотландия: прошлое и настоящее двух сухумских улиц

Академик Сахаров и Шотландия: прошлое и настоящее двух сухумских улиц

7 апреля депутаты Сухумского городского собрания переименовали улицу академика Сахарова в честь генерала абхазской армии Владимира Аршба, а улицу Шотландская ... 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T15:59+0300

2022-04-10T15:59+0300

2022-04-10T16:17+0300

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О том, какая история стоит за этими улицами и человеком, чье имя носила одна из них, читайте в материале корреспондента Sputnik.Академик Андрей СахаровИмя одного из создателей советской водородной бомбы, лауреата Нобелевской премии мира за 1975 год, общественного деятеля, правозащитника и диссидента Андрея Сахарова тесно связано с Абхазией. Он был одним из тех, кто поддержал стремление республики достичь независимости, а Грузию называл "малой империей".В своем интервью в 1989 году журналисту "Огонька" Григорию Цитриняку академик произнес фразу, за которую на него посыпалась критика со стороны грузинских властей. Сахаров говорил о необходимости обладания всеми национальностями СССР "абсолютно одинаковыми правами" и "глубокой степенью самостоятельности".Сахаров был одним из первых людей, публично затронувших проблему абхазо-грузинских отношений. Его концепция решения этой проблемы легла в основу многих документов Народного форума Абхазии и получила поддержку абхазского народа.Историк Станислав Лакоба был лично знаком с Андреем Сахаровым. Последняя их встреча произошла в Москве на первом учредительном съезде общества "Мемориал"* в 1989 году, на котором ученым удалось немного поговорить об Абхазии.В тот же день, благодаря содействию Сахарова, Станиславу Лакоба были переданы архивные документы о реабилитации сына Нестора Лакоба Рауфа, сына Михаила Лакоба Николая и сына Василия Лакоба Тенгиза. Также в документах упоминался Кока Инал-ипа, арестованный в 1939 году и расстрелянный два года спустя.По словам историка, Сахарова он видел и раньше, когда ученый приезжал в Абхазию осенью 1979 года вместе с писателем Львом Копелевым и его супругой Раисой Орловой. Гости жили в гостинице "Абхазия", иногда выходили выпить кофе на "Брехаловке", посещали ресторан "Нартаа".Российский академик также дружил с уважаемым в республике писателем Фазилем Искандером. По мнению Лакоба, интерес Сахарова подпитывался произведениями "певца Абхазии".Андрей Сахаров ушел из жизни 14 декабря 1989 года в Москве. Проститься с выдающейся личностью в российскую столицу приехали народный депутат СССР и будущий первый президент Абхазии Владислав Ардзинба, писатель Алексей Гогуа, академик Вячеслав Иванов и народный депутат СССР Руслан Аршба.В честь Андрея Сахарова была названа одна из центральных улиц в Сухуме, но 7 апреля 2022 года депутаты столичного городского собрания приняли решение о переименовании этой улицы в честь генерала абхазской армии Владимира Аршба.Это вызвало возмущение среди части населения республики. Например, Общественная палата Абхазии выступила за сохранение прежних названий столичных улиц Сахарова и Шотландской.Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) на своем сайте также раскритиковал переименование улицы Академика Сахарова в центре Сухума, заявив, что таким образом стирается русский след в республике.Сами жители улицы Сахарова не оценили нововведения и написали коллективное письмо в адрес президента с просьбой отменить решение депутатов. Инициативная группа граждан создала петицию за сохранение названий двух сухумских улиц, к обеду 10 апреля петицию подписало более 270 человек.Улица Шотландская"Кусочек" Шотландии в Сухуме тоже появился не случайно. 2 октября 1988 года столица Абхазии заключила соглашение об установлении побратимских связей с шотландским городом Килмарнок.Документ назывался "Заявление о дружбе и породнении". После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в одном из парков Килмарнока был установлен памятник погибшим во время войны сухумчанам с изображением абхазского флага. В 1995 году в знак дружбы и ответного жеста доброй воли одну из улиц столицы назвали Шотландской."Абхазский" памятник мирно стоял в шотландском сквере несколько десятилетий. "Шумиха" началась в 2017 году, когда посол Грузии в Великобритании Тамар Беручашвили заявила о том, что городской Совет Килманрока принял решение о демонтаже памятника.Такому отношению к "дружбе" возмутились в Абхазии. Позже, замминистра иностранных дел Грузии Давид Дондуа сделал заявление о том, что никто не подразумевал снесение или демонтаж мемориала."Мы просто указали местным властям, что этот мемориал содержал политизированную символику и не соответствует той политике, которая есть у Великобритании по отношению к суверенитету и территориальной целостности Грузии", - сказал он.Министерство иностранных дел Абхазии заявило о том, что республика расценивает поведение официальных властей Грузии как акт вандализма, направленный на уничтожение исторической памяти абхазского народа. Тогда специалист по связям с общественностью Совета Восточного Эйршира Джули Хейг заявила, что Совет продолжает помнить жертв из Сухума, которые погибли с обеих сторон, но не хочет никого обижать.В итоге памятник, который был демонтирован в ноябре 2017 года, к декабрю был возвращен на прежнее место в прежнем виде.В 2019 году в грузинских СМИ появилась информация о том, что рядом с памятником была установлена информационная доска. На ней написано, что "Этот мемориал поставлен советом региона Килманрока и Лаундауна в знак уважения к памяти людей, которые в 1992-1993 годах пали жертвами войны на Кавказе".*"Мемориал" включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/obschestvennaya-palata-prizvala-sokhranit-nazvaniya-ulits-sakharova-i-shotlandskoy-1038557330.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/sukhumskoe-gorsobranie-vneslo-izmeneniya-v-poryadok-pereimenovaniya-stolichnykh-ulits-1038566342.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20171129/abxaziya-v-shotlandii-shotlandiya-v-abxazii-1022521752.html

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абхазия, сухум, андрей сахаров, шотландия