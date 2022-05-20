https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/mid-abkhazii-rasskazal-o-popytkakh-provokatsiy-so-storony-gruzii-1039179963.html

МИД Абхазии рассказал о попытках провокаций со стороны Грузии

МИД Абхазии рассказал о попытках провокаций со стороны Грузии

По имеющейся у МИД информации, с помощью кампаний в социальных сетях грузинское правительство хочет спровоцировать конфликты в политических кругах Абхазии. 20.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии сообщило о повышенном интересе грузинского правительства к дискредитации органов государственной власти Абхазии. Об этом сообщает медиацентр МИД.Также ведомство сообщило о том, что в социальных сетях прослеживается тенденция, когда анонимы критикуют одних абхазских политиков и восхваляют других. По мнению МИД, эта деятельность также носит провокационный характер и нацелена на оказание негативного воздействия на работу госорганов. МИД еще раз напоминает всем жителям Абхазии о важности проверки любой информации, опубликованной в интернете, и призывает опираться только на проверенные источники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/detische-voyny-kak-sozdavalsya-mid-abkhazii-1039148493.html

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