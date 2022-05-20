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МИД Абхазии рассказал о попытках провокаций со стороны Грузии
МИД Абхазии рассказал о попытках провокаций со стороны Грузии
По имеющейся у МИД информации, с помощью кампаний в социальных сетях грузинское правительство хочет спровоцировать конфликты в политических кругах Абхазии. 20.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-20T10:53+0300
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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии сообщило о повышенном интересе грузинского правительства к дискредитации органов государственной власти Абхазии. Об этом сообщает медиацентр МИД.Также ведомство сообщило о том, что в социальных сетях прослеживается тенденция, когда анонимы критикуют одних абхазских политиков и восхваляют других. По мнению МИД, эта деятельность также носит провокационный характер и нацелена на оказание негативного воздействия на работу госорганов. МИД еще раз напоминает всем жителям Абхазии о важности проверки любой информации, опубликованной в интернете, и призывает опираться только на проверенные источники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/detische-voyny-kak-sozdavalsya-mid-abkhazii-1039148493.html
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МИД Абхазии рассказал о попытках провокаций со стороны Грузии
10:53 20.05.2022 (обновлено: 11:12 20.05.2022)
По имеющейся у МИД информации, с помощью кампаний в социальных сетях грузинское правительство хочет спровоцировать конфликты в политических кругах Абхазии.
СУХУМ, 20 мая – Sputnik.
Министерство иностранных дел Абхазии сообщило о повышенном интересе грузинского правительства к дискредитации органов государственной власти Абхазии. Об этом сообщает
медиацентр МИД.
"В последнее время фиксируется повышенный интерес правительства Грузии с подачи западных советников к дискредитации органов государственной власти Республики Абхазия и провоцированию конфликтов между ними с использованием социальных сетей", – говорится в сообщении.
Также ведомство сообщило о том, что в социальных сетях прослеживается тенденция, когда анонимы критикуют одних абхазских политиков и восхваляют других. По мнению МИД, эта деятельность также носит провокационный характер и нацелена на оказание негативного воздействия на работу госорганов.
МИД еще раз напоминает всем жителям Абхазии о важности проверки любой информации, опубликованной в интернете, и призывает опираться только на проверенные источники.