https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/mishustin-zayavil-chto-zapadu-ne-udastsya-izolirovat-rossiyu-ot-mirovoy-ekonomiki-1039185457.html
Мишустин заявил, что Западу не удастся изолировать Россию от мировой экономики
Мишустин заявил, что Западу не удастся изолировать Россию от мировой экономики
По словам премьер-министра, Запад любой ценой старается сохранить иллюзию собственного доминирования и подчинить себе всех, кто не согласен с его претензиями. 20.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-20T15:45+0300
2022-05-20T15:45+0300
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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ предрек провал попыток западных стран изолировать Россию от мировой экономики. Об этом сообщает официальный аккаунт правительства.Мишустин пояснил, что недружественные страны развязали против России настоящую экономическую войну, надеясь ограничить ее суверенитет, разрушить основы государства и не допустить установления системы справедливых и равноправных отношений между государствами.Своими действиями западные государства пытаются нанести экономике России и ее социальному развитию максимальный ущерб, хотя, по словам премьер-министра, введенные ими санкции бьют по ним самим и не легитимны с точки зрения международного права.После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля страны коллективного Запада осудили действия России и ввели против нее жесткие и масштабные санкции. Кроме того, многие западные компании объявили о своем желании покинуть российский рынок.По мнению многих российских политиков, санкции Запада наносят ущерб не столько России, сколько мировой экономике в целом. Продолжение этой жесткой линии может спровоцировать мировой кризис и даже голод в самых бедных странах мира.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/putin-nazval-otkaz-evropy-ot-rossiyskikh-energoresursov-ekonomicheskim-samoubiystvom-1039141640.html
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михаил мишустин, новости, экономика, россия
Мишустин заявил, что Западу не удастся изолировать Россию от мировой экономики
15:45 20.05.2022 (обновлено: 16:17 20.05.2022)
По словам премьер-министра, Запад любой ценой старается сохранить иллюзию собственного доминирования и подчинить себе всех, кто не согласен с его претензиями.
СУХУМ, 20 мая – Sputnik.
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ предрек провал попыток западных стран изолировать Россию от мировой экономики. Об этом сообщает
официальный аккаунт правительства.
"Запад пытается изолировать нас от мировой экономики, но сделать это не удастся. Мы адаптируемся к новым реалиям и обеспечим поступательное развитие экономики. России не привыкать работать в санкционных условиях. Они не помешают нам укреплять конструктивное взаимодействие с друзьями и партнерами", – заявил Мишустин.
Мишустин пояснил, что недружественные страны развязали против России настоящую экономическую войну, надеясь ограничить ее суверенитет, разрушить основы государства и не допустить установления системы справедливых и равноправных отношений между государствами.
Своими действиями западные государства пытаются нанести экономике России и ее социальному развитию максимальный ущерб, хотя, по словам премьер-министра, введенные ими санкции бьют по ним самим и не легитимны с точки зрения международного права.
После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля страны коллективного Запада осудили действия России и ввели против нее жесткие и масштабные санкции. Кроме того, многие западные компании объявили о своем желании покинуть российский рынок.
По мнению многих российских политиков, санкции Запада наносят ущерб не столько России, сколько мировой экономике в целом. Продолжение этой жесткой линии может спровоцировать мировой кризис и даже голод в самых бедных странах мира.