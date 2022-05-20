https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-s-21--po-23-maya-1039187017.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные с 21 по 23 мая

Прогноз погоды в Абхазии на выходные с 21 по 23 мая

Территория Черноморского побережья Абхазии в субботу и в воскресенье будет находиться под влиянием перепадов атмосферного давления, ожидается также прохождение... 20.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-20T16:42+0300

2022-05-20T16:42+0300

2022-05-20T16:47+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. В выходные дни, 21 и 22 мая, и в понедельник 23 мая в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу и воскресенье без осадков, в понедельник временами дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни с порывами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до 15°С, днем +18°С до +23°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое, умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии