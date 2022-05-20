https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/putin-kiberagressiya-protiv-nas-provalilas-1039189554.html

Путин: киберагрессия против нас провалилась

Путин: киберагрессия против нас провалилась

По словам Владимира Путина, западные страны развязали против России настоящую войну в информационном пространстве, и основной удар был нанесен после начала... 20.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-20T18:31+0300

2022-05-20T18:31+0300

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На заседании Совета Безопасности России Владимир Путин заявил о необходимости создания государственной системы защиты информации. Для этого государству нужно приложить усилия для создания и укрепления механизмов защиты критических объектов, создать для этого соответствующие подразделения, а также кардинально снизить риски, связанные с использованием зарубежных программ и оборудования, переходить на отечественные технологии.По его словам, к киберугрозам Россия готовилась заблаговременно, и развязанная против нее "война" не возымела нужного эффекта благодаря действиям правительства. Тем не менее, нужно быть начеку и готовиться к новым вызовам.

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