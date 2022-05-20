https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/putin-prizval-sozdat-gosudarstvennuyu-sistemu-po-zaschite-informatsii-1039187142.html

Путин призвал создать государственную систему по защите информации

Путин призвал создать государственную систему по защите информации

Российский президент заявил, что против России развязана настоящая война в информационном пространстве. 20.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-20T17:02+0300

2022-05-20T17:02+0300

2022-05-20T17:02+0300

владимир путин

совет безопасности рф

новости

россия

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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности заявил о необходимости создания государственной системы защиты информации. Об этом сообщает сайт Кремля.Президент обозначил несколько шагов в обеспечении информационной безопасности России. Первое - это укрепление механизмов защиты критических объектов, на трети из которых до сих пор нет соответствующих подразделений. Второе - повышение защищенности информации в государственных органах, уязвимых для кибератак, свести на нет риски утечки персональных данных граждан.Третье - кардинально снизить риски, связанные с использованием зарубежных программ и оборудования, переходить на отечественные технологии.Президент подчеркнул, что кибервойна западных стран против России не возымела нужного эффекта."Но уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалилась. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы", - добавил Путин.Он пояснил, что в российские специалисты давно и серьезно занимаются вопросами информационной инфраструктуры, создали уникальные отечественные разработки. Кроме того, укрепилась и правовая база, повысившая эффективность информации. Но характер угроз стремительно меняется, и на новые вызовы нужно постоянно давать новые ответы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/putin-podpisal-ukaz-o-merakh-po-kiberbezopasnosti-rossii-1038919494.html

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владимир путин, совет безопасности рф, новости, россия