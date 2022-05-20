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Российские войска уничтожили семь складов боеприпасов на Украине
Российские войска уничтожили семь складов боеприпасов на Украине
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В рамках задачи по денацификации и демилитаризации Украины все виды российских войск уничтожают... 20.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-20T13:40+0300
2022-05-20T13:40+0300
2022-05-20T13:59+0300
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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. За сутки российские войска нанесли высокоточные удары по семи украинским складам боеприпасов и горючего, сообщает Министерство обороны России.Также ракетами были уничтожены пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ" и радиолокатор подсвета и наведения для ЗРК С-300.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по трем пунктам управления и 47 районам сосредоточения живой силы и техники. В результате были уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники.Минобороны сообщило, что ракетные войска и артиллерия поразили 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и техники, 24 артиллерийских и минометных подразделений и три склада боеприпасов.Также системами ПВО в воздухе были сбиты 10 украинских беспилотников и перехвачены 17 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".Всего за время военной спецоперации до демилитаризации Украины российские войска уничтожили почти 300 самолетов и вертолетов, 925 беспилотников, 314 ЗРК, более трех тысяч танков, почти 400 установок РСЗО, более 1500 орудий полевой артиллерии и минометов и более трех тысяч единиц специальной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/shoygu-nazval-kolichestvo-natsionalistov-s-azovstali-sdavshikhsya-v-plen-1039180472.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
Российские войска уничтожили семь складов боеприпасов на Украине
13:40 20.05.2022 (обновлено: 13:59 20.05.2022)
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В рамках задачи по денацификации и демилитаризации Украины все виды российских войск уничтожают военные объекты и инфраструктуру страны.
СУХУМ, 20 мая – Sputnik.
За сутки российские войска нанесли высокоточные удары по семи украинским складам боеприпасов и горючего, сообщает
Министерство обороны России.
"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь складов боеприпасов и горючего в населенных пунктах Бахмут, Берестовое, Соледар, Покровское, Константиновка и Масляковка в ДНР", – говорится в сообщении.
Также ракетами были уничтожены пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ" и радиолокатор подсвета и наведения для ЗРК С-300.
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по трем пунктам управления и 47 районам сосредоточения живой силы и техники. В результате были уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники.
Минобороны сообщило, что ракетные войска и артиллерия поразили 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и техники, 24 артиллерийских и минометных подразделений и три склада боеприпасов.
Также системами ПВО в воздухе были сбиты 10 украинских беспилотников и перехвачены 17 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
Всего за время военной спецоперации до демилитаризации Украины российские войска уничтожили почти 300 самолетов и вертолетов, 925 беспилотников, 314 ЗРК, более трех тысяч танков, почти 400 установок РСЗО, более 1500 орудий полевой артиллерии и минометов и более трех тысяч единиц специальной автомобильной техники.