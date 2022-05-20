https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sem-skladov-boepripasov-na-ukraine-1039181300.html

Российские войска уничтожили семь складов боеприпасов на Украине

Российские войска уничтожили семь складов боеприпасов на Украине

Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В рамках задачи по денацификации и демилитаризации Украины все виды российских войск уничтожают... 20.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-20T13:40+0300

2022-05-20T13:40+0300

2022-05-20T13:59+0300

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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. За сутки российские войска нанесли высокоточные удары по семи украинским складам боеприпасов и горючего, сообщает Министерство обороны России.Также ракетами были уничтожены пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ" и радиолокатор подсвета и наведения для ЗРК С-300.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по трем пунктам управления и 47 районам сосредоточения живой силы и техники. В результате были уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники.Минобороны сообщило, что ракетные войска и артиллерия поразили 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и техники, 24 артиллерийских и минометных подразделений и три склада боеприпасов.Также системами ПВО в воздухе были сбиты 10 украинских беспилотников и перехвачены 17 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".Всего за время военной спецоперации до демилитаризации Украины российские войска уничтожили почти 300 самолетов и вертолетов, 925 беспилотников, 314 ЗРК, более трех тысяч танков, почти 400 установок РСЗО, более 1500 орудий полевой артиллерии и минометов и более трех тысяч единиц специальной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/shoygu-nazval-kolichestvo-natsionalistov-s-azovstali-sdavshikhsya-v-plen-1039180472.html

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