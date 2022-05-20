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Шойгу назвал количество националистов с "Азовстали", сдавшихся в плен
Шойгу назвал количество националистов с "Азовстали", сдавшихся в плен
Министр подчеркнул, что киевский режим терпит неудачи в ходе военных действий и пытается добиться хотя бы кратковременных успехов в отдельных районах, чтобы... 20.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-20T12:46+0300
2022-05-20T12:46+0300
2022-05-20T13:27+0300
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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Более 1900 украинских националистов, заблокированных российскими войсками на территории металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в плен, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны России Сергея Шойгу на коллегии Минобороны.Также министр сообщил об успехах российской армии на Украине, в частности, заявил о том, что освобождение территории ЛНР близится к завершению.Помимо этого, Шойгу отметил нарастание угроз на западных границах России, особенно на фоне попыток Швеции и Финляндии стать членами НАТО. В ответ Россия примет "меры адекватного противодействия", и до конца 2022 года в Западном военном округе будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений.Ранее, в середине апреля, Министерство обороны сообщило о том, что в плен сдались 1387 украинских военнослужащих из 36-й бригады морской пехоты, в том числе и офицеры. Всем раненым была оказана медицинская помощь. После освобождения Мариуполя Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода "Азовсталь", на территории которого находились более двух тысяч украинских националистов и иностранных наемников. Российские войска заблокировали промышленную зону, с которой позже была организована эвакуация удерживаемых силой мирных жителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/rozhin-o-sdache-v-plen-boevikov-azova-agoniya-ostatkov-mariupolskoy-gruppirovki-vsu-1039179794.html
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сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, украина, донбасс
Шойгу назвал количество националистов с "Азовстали", сдавшихся в плен
12:46 20.05.2022 (обновлено: 13:27 20.05.2022)
Министр подчеркнул, что киевский режим терпит неудачи в ходе военных действий и пытается добиться хотя бы кратковременных успехов в отдельных районах, чтобы выдать их за крупные.
СУХУМ, 20 мая – Sputnik.
Более 1900 украинских националистов, заблокированных российскими войсками на территории металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в плен, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление министра обороны России Сергея Шойгу на коллегии Минобороны.
"Продолжается блокирование завода "Азовсталь". С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек", – сообщил Шойгу.
Также министр сообщил об успехах российской армии на Украине, в частности, заявил о том, что освобождение территории ЛНР близится к завершению.
Помимо этого, Шойгу отметил нарастание угроз на западных границах России, особенно на фоне попыток Швеции и Финляндии стать членами НАТО. В ответ Россия примет "меры адекватного противодействия", и до конца 2022 года в Западном военном округе будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений.
Ранее, в середине апреля, Министерство обороны сообщило о том, что в плен сдались 1387 украинских военнослужащих из 36-й бригады морской пехоты, в том числе и офицеры. Всем раненым была оказана медицинская помощь.
После освобождения Мариуполя Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода "Азовсталь", на территории которого находились более двух тысяч украинских националистов и иностранных наемников. Российские войска заблокировали промышленную зону, с которой позже была организована эвакуация удерживаемых силой мирных жителей.