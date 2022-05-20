https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/shoygu-dolozhil-o-polnom-osvobozhdenii-azovstali-1039192462.html
Шойгу доложил о полном освобождении "Азовстали"
Шойгу доложил о полном освобождении "Азовстали"
Почти месяц на территории металлургического завода "Азовсталь" были заблокированы украинские националисты и иностранные наемники. 20.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-20T22:03+0300
2022-05-20T22:03+0300
2022-05-20T22:03+0300
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему российской армией Владимиру Путину, что территория комбината "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена от украинских боевиков из нацбатальона Азов*. Об этом сообщает Минобороны.20 мая в оружие сложила оставшаяся группа националистов, в которую входит 531 боевик.Мариуполь был окружен российскими войсками и отряды ДНР 7 марта. 21 апреля город почти взят под контроль, а остатки националистических батальонов укрылись в промышленной зоне металлургического завода "Азовсталь", где и были заблокированы российской армией.Россия не раз заявляла, что всем боевикам, сложившим оружие, будет гарантировано сохранение жизни, обращение в соответствии с нормами гуманитарного права и медицинская помощь.Ранее с территории завода уже были эвакуированы мирные жители. Было спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей, всем была оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.* Националистический полк, против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/rozhin-o-sdache-v-plen-boevikov-azova-agoniya-ostatkov-mariupolskoy-gruppirovki-vsu-1039179794.html
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россия, украина, министерство обороны рф, владимир путин, сергей шойгу
Шойгу доложил о полном освобождении "Азовстали"
Почти месяц на территории металлургического завода "Азовсталь" были заблокированы украинские националисты и иностранные наемники.
СУХУМ, 20 мая - Sputnik.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему российской армией Владимиру Путину, что территория комбината "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена от украинских боевиков из нацбатальона Азов*. Об этом сообщает
Минобороны.
20 мая в оружие сложила оставшаяся группа националистов, в которую входит 531 боевик.
"Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего, с 16 мая, в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов "Азова" и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода," - говорится в заявлении.
Мариуполь был окружен российскими войсками и отряды ДНР 7 марта. 21 апреля город почти взят под контроль, а остатки националистических батальонов укрылись в промышленной зоне металлургического завода "Азовсталь", где и были заблокированы российской армией.
Россия не раз заявляла, что всем боевикам, сложившим оружие, будет гарантировано сохранение жизни, обращение в соответствии с нормами гуманитарного права и медицинская помощь.
Ранее с территории завода уже были эвакуированы мирные жители. Было спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей, всем была оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.
* Националистический полк, против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.