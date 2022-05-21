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Аслан Бжания поздравил Сергея Шойгу с днем рождения
Аслан Бжания поздравил Сергея Шойгу с днем рождения
21 мая главе Министерства обороны России исполнилось 67 лет. 21.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-21T20:46+0300
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского министра обороны Сергея Шойгу, сообщает пресс-служба главы республики.Также глава республики отметил вклад Сергея Шойгу в укрепление обороноспособности России и развитие армии и пожелал ему здоровья и новых побед на благо государства и российского народа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/shoygu-dolozhil-o-polnom-osvobozhdenii-azovstali-1039192462.html
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Аслан Бжания поздравил Сергея Шойгу с днем рождения
20:46 21.05.2022 (обновлено: 21:10 21.05.2022)
21 мая главе Министерства обороны России исполнилось 67 лет.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского министра обороны Сергея Шойгу, сообщает пресс-служба главы республики.
"Пользуясь этой возможностью, хотел бы высказать слова благодарности за Ваш личный вклад в развитие конструктивного взаимодействия между Министерством обороны Республики Абхазия и Министерством обороны Российской Федерации, являющегося важной составляющей межгосударственного сотрудничества," - говорится в поздравлении.
Также глава республики отметил вклад Сергея Шойгу в укрепление обороноспособности России и развитие армии и пожелал ему здоровья и новых побед на благо государства и российского народа.