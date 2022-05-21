Аслан Бжания поздравил Сергея Шойгу с днем рождения

"Пользуясь этой возможностью, хотел бы высказать слова благодарности за Ваш личный вклад в развитие конструктивного взаимодействия между Министерством обороны Республики Абхазия и Министерством обороны Российской Федерации, являющегося важной составляющей межгосударственного сотрудничества," - говорится в поздравлении.