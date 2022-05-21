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День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы

День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы

День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов отмечают в Абхазии 21 мая. 21.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь Дня памяти жертв Кавказской войны 21 мая на набережной Сухума состоялась церемония возложения цветов к памятнику Махаджирам. По словам сотрудницы Государственного комитета по репатриации Сарии Хашиг, в день 158-летия окончания Кавказской войны, мероприятия продлятся до вечера."У памятника Махаджирам представлена фотовыставка - мы показали фотографии людей, насильственно изгнанных из Абхазии. После здесь будет высадка деревьев в память о них. В течение дня будет проходить выставка картин репатриантов, проживающих в Абхазии, её можно посмотреть у драмтеатра. Также в течение дня будет проходить кросс. После будет возложение у памятника, состоится минута молчания. Далее будет зажжение костра", - рассказала Хашиг.21 мая 1864 года - день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны. День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки махаджиров проживают во многих странах мира, самая большая диаспора находится в Турции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200521/Svechi-i-venki-potomki-abkhazskikh-makhadzhirov-pochtili-pamyat-zhertv-Kavkazskoy-voyny-1030184981.html

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