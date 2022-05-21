День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
10:32 21.05.2022 (обновлено: 11:18 21.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов отмечают в Абхазии 21 мая.
СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь Дня памяти жертв Кавказской войны 21 мая на набережной Сухума состоялась церемония возложения цветов к памятнику Махаджирам.
Почтить память насильственно высланных жителей Абхазии пришли руководители республики во главе с вице-президентом Бадрой Гунба, представители общественности, потомки махаджиров, школьники.
По словам сотрудницы Государственного комитета по репатриации Сарии Хашиг, в день 158-летия окончания Кавказской войны, мероприятия продлятся до вечера.
"У памятника Махаджирам представлена фотовыставка - мы показали фотографии людей, насильственно изгнанных из Абхазии. После здесь будет высадка деревьев в память о них. В течение дня будет проходить выставка картин репатриантов, проживающих в Абхазии, её можно посмотреть у драмтеатра. Также в течение дня будет проходить кросс. После будет возложение у памятника, состоится минута молчания. Далее будет зажжение костра", - рассказала Хашиг.
© Sputnik / Томас Тхайцук У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
© Sputnik / Томас Тхайцук У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
© Sputnik / Томас Тхайцук У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
© Sputnik / Томас Тхайцук У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
© Sputnik / Томас Тхайцук У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
© Sputnik / Томас Тхайцук У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам высадили деревья
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© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам высадили деревья
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам высадили деревья
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© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам высадили деревья
© Sputnik / Томас Тхайцук День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
© Sputnik / Томас Тхайцук День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
© Sputnik / Томас Тхайцук День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам высадили деревья
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам высадили деревья
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
21 мая 1864 года - день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.
День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки махаджиров проживают во многих странах мира, самая большая диаспора находится в Турции.