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День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов отмечают в Абхазии 21 мая. 21.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь Дня памяти жертв Кавказской войны 21 мая на набережной Сухума состоялась церемония возложения цветов к памятнику Махаджирам. По словам сотрудницы Государственного комитета по репатриации Сарии Хашиг, в день 158-летия окончания Кавказской войны, мероприятия продлятся до вечера."У памятника Махаджирам представлена фотовыставка - мы показали фотографии людей, насильственно изгнанных из Абхазии. После здесь будет высадка деревьев в память о них. В течение дня будет проходить выставка картин репатриантов, проживающих в Абхазии, её можно посмотреть у драмтеатра. Также в течение дня будет проходить кросс. После будет возложение у памятника, состоится минута молчания. Далее будет зажжение костра", - рассказала Хашиг.21 мая 1864 года - день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны. День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки махаджиров проживают во многих странах мира, самая большая диаспора находится в Турции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200521/Svechi-i-venki-potomki-abkhazskikh-makhadzhirov-pochtili-pamyat-zhertv-Kavkazskoy-voyny-1030184981.html
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абхазия, новости

День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы

10:32 21.05.2022 (обновлено: 11:18 21.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов отмечают в Абхазии 21 мая.
СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь Дня памяти жертв Кавказской войны 21 мая на набережной Сухума состоялась церемония возложения цветов к памятнику Махаджирам.
Почтить память насильственно высланных жителей Абхазии пришли руководители республики во главе с вице-президентом Бадрой Гунба, представители общественности, потомки махаджиров, школьники.
По словам сотрудницы Государственного комитета по репатриации Сарии Хашиг, в день 158-летия окончания Кавказской войны, мероприятия продлятся до вечера.
"У памятника Махаджирам представлена фотовыставка - мы показали фотографии людей, насильственно изгнанных из Абхазии. После здесь будет высадка деревьев в память о них. В течение дня будет проходить выставка картин репатриантов, проживающих в Абхазии, её можно посмотреть у драмтеатра. Также в течение дня будет проходить кросс. После будет возложение у памятника, состоится минута молчания. Далее будет зажжение костра", - рассказала Хашиг.
© Sputnik / Томас Тхайцук У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
© Sputnik / Томас Тхайцук У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
© Sputnik / Томас Тхайцук У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
© Sputnik / Томас Тхайцук У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
© Sputnik / Томас Тхайцук У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
© Sputnik / Томас Тхайцук У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
© Sputnik / Томас Тхайцук

У памятника Махаджирам высадили деревья

У памятника Махаджирам высадили деревья - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

У памятника Махаджирам высадили деревья

© Sputnik / Томас Тхайцук

У памятника Махаджирам высадили деревья

У памятника Махаджирам высадили деревья - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

У памятника Махаджирам высадили деревья

© Sputnik / Томас Тхайцук День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
© Sputnik / Томас Тхайцук День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
© Sputnik / Томас Тхайцук День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
У памятника Махаджирам представлена фотовыставка
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

У памятника Махаджирам высадили деревья

8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

У памятника Махаджирам высадили деревья

9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
21 мая 1864 года - день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.
День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки махаджиров проживают во многих странах мира, самая большая диаспора находится в Турции.
Церемония возложения цветов памятнику Махаджиров в честь Дня памяти жертв Кавказской войны - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2020
Свечи и венки: потомки абхазских махаджиров почтили память жертв Кавказской войны
21 мая 2020, 22:00
В Абхазии
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