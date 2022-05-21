https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/dzhindzholiya-zayavil-chto-blagodarya-schetchikam-v-abkhazii-stali-ekonomit-elektrichestvo-1039203544.html
Джинджолия заявил, что благодаря счетчикам в Абхазии стали экономить электричество
Джинджолия заявил, что благодаря счетчикам в Абхазии стали экономить электричество
Благодаря счетчикам можно получить точные данные об объеме потребленной электроэнергии и отключить свет должникам, в случае неуплаты. 21.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-21T21:20+0300
2022-05-21T21:20+0300
2022-05-21T21:20+0300
в абхазии
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проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Благодаря установленным приборам учета жители Сухума стали больше экономить электроэнергию. Об этом в репортаже Абхазского телевидения заявил начальник СУЭС Тимур Джинджолия.Новые счетчики установлены в тех районах города, где из-за больших нагрузок часто случались аварии. По словам Джинджолия, это позволило существенно улучить качество электроэнергии, подаваемой жителям этих районов.Джинджолия добавил, что сейчас ведутся работы по установке приборов учета на улице Семерджиева, и подчеркнул, что до начала зимы, если позволит ситуация, будет установлено еще две-три тысячи счетчиков.Начальник СУЭС отмечает, что, несмотря на что, что в целом нагрузка на электросети снизилась, проблема майнинга по-прежнему остается актуальной - даже несколько аппаратов суммарно дают большую нагрузку. Специалисты уверены, что установка счетчиков будет способствовать вырабатыванию у жителей города привычки вовремя оплачивать счета за электричество. К тому же, благодаря тому, то приборы сами фиксируют расход, споров по поводу суммы долга будет меньше.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/legalizatsiya-mayninga-i-investitsii-kak-v-abkhazii-predlagayut-razvivat-energetiku---1039188315.html
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суэс, сухум, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Джинджолия заявил, что благодаря счетчикам в Абхазии стали экономить электричество
Благодаря счетчикам можно получить точные данные об объеме потребленной электроэнергии и отключить свет должникам, в случае неуплаты.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Благодаря установленным приборам учета жители Сухума стали больше экономить электроэнергию. Об этом в репортаже Абхазского телевидения заявил начальник СУЭС Тимур Джинджолия.
"Люди начинают экономить электроэнергию. Потому что понимают, что за каждый потраченный киловатт/час им надо будет заплатить. На 30-35 %, а в некоторых местах и до 40 % упали нагрузки. Улучшилось качество электроснабжения. И аварийность существенно уменьшилась", - сказал Джинджолия.
Новые счетчики установлены в тех районах города, где из-за больших нагрузок часто случались аварии. По словам Джинджолия, это позволило существенно улучить качество электроэнергии, подаваемой жителям этих районов.
Джинджолия добавил, что сейчас ведутся работы по установке приборов учета на улице Семерджиева, и подчеркнул, что до начала зимы, если позволит ситуация, будет установлено еще две-три тысячи счетчиков.
Начальник СУЭС отмечает, что, несмотря на что, что в целом нагрузка на электросети снизилась, проблема майнинга по-прежнему остается актуальной - даже несколько аппаратов суммарно дают большую нагрузку.
Специалисты уверены, что установка счетчиков будет способствовать вырабатыванию у жителей города привычки вовремя оплачивать счета за электричество. К тому же, благодаря тому, то приборы сами фиксируют расход, споров по поводу суммы долга будет меньше.