https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/dzhindzholiya-zayavil-chto-blagodarya-schetchikam-v-abkhazii-stali-ekonomit-elektrichestvo-1039203544.html

Джинджолия заявил, что благодаря счетчикам в Абхазии стали экономить электричество

Джинджолия заявил, что благодаря счетчикам в Абхазии стали экономить электричество

Благодаря счетчикам можно получить точные данные об объеме потребленной электроэнергии и отключить свет должникам, в случае неуплаты. 21.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-21T21:20+0300

2022-05-21T21:20+0300

2022-05-21T21:20+0300

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проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Благодаря установленным приборам учета жители Сухума стали больше экономить электроэнергию. Об этом в репортаже Абхазского телевидения заявил начальник СУЭС Тимур Джинджолия.Новые счетчики установлены в тех районах города, где из-за больших нагрузок часто случались аварии. По словам Джинджолия, это позволило существенно улучить качество электроэнергии, подаваемой жителям этих районов.Джинджолия добавил, что сейчас ведутся работы по установке приборов учета на улице Семерджиева, и подчеркнул, что до начала зимы, если позволит ситуация, будет установлено еще две-три тысячи счетчиков.Начальник СУЭС отмечает, что, несмотря на что, что в целом нагрузка на электросети снизилась, проблема майнинга по-прежнему остается актуальной - даже несколько аппаратов суммарно дают большую нагрузку. Специалисты уверены, что установка счетчиков будет способствовать вырабатыванию у жителей города привычки вовремя оплачивать счета за электричество. К тому же, благодаря тому, то приборы сами фиксируют расход, споров по поводу суммы долга будет меньше.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/legalizatsiya-mayninga-i-investitsii-kak-v-abkhazii-predlagayut-razvivat-energetiku---1039188315.html

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суэс, сухум, проблемы энергетической отрасли в абхазии