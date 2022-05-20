https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/legalizatsiya-mayninga-i-investitsii-kak-v-abkhazii-predlagayut-razvivat-energetiku---1039188315.html

Легализация майнинга и инвестиции: как в Абхазии предлагают развивать энергетику

Легализация майнинга и инвестиции: как в Абхазии предлагают развивать энергетику

В Центре социально-экономических исследований состоялся круглый стол из цикла "Проблемы национальной безопасности", который на этот раз был посвящен проблемам... 20.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-20T17:50+0300

2022-05-20T17:50+0300

2022-05-20T19:42+0300

в абхазии

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

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О том, какие мнения и предложения по улучшению ситуации прозвучали на встрече, читайте в материале Sputnik.Напряженная ситуация в энергетикеОткрывая встречу, экономист ЦСЭИ Илона Мирцхулава напомнила, что обсуждение энергетических проблем началось в 2020 году, когда в Абхазии буйствовала пандемия COVID-19. Исходя из того, что сложности в отрасли по-прежнему остаются актуальными, было решено организовать еще один круглый стол с участием энергетиков, министерства экономики, Совета Безопасности, Парламента, СМИ, членов ЦСЭИ и Конгресса народа Абхазии.Директор ЦСЭИ Олег Дамения подчеркнул, что представленная на обсуждение тема не нова, проблема существует весь послевоенный период. Обеспечение энергетической безопасности страны было предметом обсуждения как общественных, так и государственных кругов Абхазии."Однако проблема, существующая в этой отрасли так и остается нерешенной. Нетрудно понять, каковы могут быть последствия, когда проблема не решается, а разрастается. Сегодня, вашему вниманию предлагается не только тема, но и наш подход к решению существующей проблемы в энергетической отрасли", - заявил Дамения.Директор ЦСЭИ считает, что изначально нужно определить, какие ограничения и перспективы имеются на пути обеспечения энергетической безопасности страны. Для этого предстоит определить, что можно и нужно сделать, чтобы энергетическая отрасль Абхазии стала функционировать более эффективно и могла способствовать развитию народно-хозяйственного комплекса."Ведь в условиях столь быстротечного времени мы не застрахованы от наступления момента истины, когда каждому из нас придется отвечать за себя", - подчеркнул Дамения.Предложения ЦСЭИ и реакция "Черноморэнерго"Отдел национальной экономики Центра социально-экономических исследований подготовил доклад, в котором отражены первые шаги, которые помогут стабилизировать энергетическую систему в стране.По словам заведующей отделом Хатуны Шат-ипа, в докладе предусмотрено несколько мер, которые нужно проводить одновременно для того чтобы обеспечить принцип системности и создать базовые условия для дальнейших преобразований.Согласно предложению ЦСЭИ, следует определить какие слои населения должны обладать льготами при внесении оплаты за потребленную электроэнергию. Третий пункт, на который Шат-ипа обратила внимание - это реорганизация РУП "Черноморэнерго". Она уточнила, что речь идет не о смене вывески с названием, а о том, что специалисты должны определить функциональную нагрузку."Может быть им надо сократить или наоборот добавить функциональные обязанности. Но в таком виде, в каком существует РУП "Черноморэнерго" в качестве головной компании, оно не обеспечивает эффективного управления отраслью", - заявила заведующая отделом национальной экономики ЦСЭИ.Еще одно предложение Центра социально-экономических исследований – легализация майнинга криптовалют. Объясняя такую позицию Шат-ипа сказала, что борьба с этим видом деятельности не приносит ощутимых результатов"Это напоминает борьбу с ветряными мельницами. Но мы прописали легализацию потому, что мы не можем обеспечить запрет. Дело в том, что эта деятельность является предпринимательской и она целиком отдана в теневой сектор экономики. По примерным оценкам, за два года мы увеличили долю теневой экономики ВВП от 50 до 70%. А это уже реальная угроза нашей национальной безопасности. Речь идет о том, чтобы дифференцированно подойти и разработать различные варианты легализации", - заметила она.По ее словам, необходимо учитывать условия и возможности тех или иных населенных пунктов в энергетическом плане. Поэтому невозможно создавать одинаковые условия легализации для тех, у кого несколько аппаратов по добыче криптовалют и тех, у кого их несколько тысяч.В продолжении темы, директор по оперативно-техническому управлению и режимам РУП "Черноморэнерго" Руслан Кварчия отметил, что реорганизация ведомства для расширения прав руководства предприятия могла бы положительно сказаться на энергетической отрасли республики. Он подтвердил, что ситуация с энергетикой очень сложная, так как потребности Абхазии увеличиваются."В последние годы мы вводим веерные отключения не по нашей прихоти. Во-первых, есть дефицит генерации, во-вторых существует дефицит линейной мощности, в-третьих – дефицит трансформаторной мощности. То есть, если есть генерация, мы какое-то время не можем доставить ее до потребителя, потому, что пропускная мощность линий не позволяет этого сделать", - пояснил он.Для того, чтобы продолжать эксплуатировать оборудование и линии, которые находятся в аварийном состоянии, предприятию приходится прилагать большие усилия. Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, нужно сократить потребление электроэнергии в стране и начинать экономить. А сделать это можно если обеспечить потребителей современными автоматизированным приборами учета.Дефицит электроэнергии в республике в основном связан с майнингом криптовалют, поэтому, по мнению Руслана Кварчия, речи о легализации этого вида деятельности с помощью сетей "Черноморэнерго "в ближайшем будущем быть не должно.В ходе круглого стола говорили и о повышении тарифов за электроэнергию. Заместитель министра экономики Абхазии Теймураз Миквабия заметил, что такая мера сама по себе не принесет никаких результатов, если не будет сопровождаться установкой современных приборов учета, повышением качества электроэнергии, повышением зарплат сотрудникам, наращиванием линейной и трансформаторной мощности."Если эти мероприятия проводить отдельно друг от друга, и просто сказать о том, что с завтрашнего дня вместо условных 500 рублей будем требовать 800 или 1000, никакого результата не будет", - подчеркнул он.Параллельно с повышением тарифов велась работа над программой по установке автоматизированных приборов учета. Программа находится в разработке, она предусматривает конкретные шаги по обеспечению населения современными счетчиками.Одна из составных частей постановления Кабинета министров о повышении тарифов за электроэнергию – установление нормативов потребления и объемов льготного потребления."Норматив потребления действовал у нас и раньше, и расчет был иной. Речь идет о тех случаях, когда у потребителей дома не стоит прибор учета и они еще не попали в график по установке счетчиков, тогда они будут оплачивать по нормативу потребления. Норматив высчитывался из среднего потребления электроэнергии на примере домохозяйств, где такие приборы уже стоят", - сказал замминистра экономики.Как стабилизировать ситуациюБывший руководитель РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария считает, что в стратегическую отрасль, которая имеет отношение к национальной безопасности, не следует запускать иностранные инвестиции. По его словам, это приведет к неконтролируемости тарифов."Если мы не должны контролировать тарифы, то давайте поднимем эти тарифы донельзя - как в Сочи под пять рублей или Грузии под семь рублей. И все вопросы, по сути, решатся, - возьмем кредиты и будем отдавать их посредством поднятых тарифов. Но так же вопрос не стоит, вопрос в том, что должен прийти кто-то, кто нас обязательно облагодетельствует и решит все наши проблемы", - сказал энергетик.Продолжая свою мысль, Басария подчеркнул, что строительство государства – это самостоятельное действие. Для того, чтобы решать проблемы в той или иной отрасли, необходимо правильно расставить приоритеты.Депутат Парламента VI созыва Алхас Джинджолия, отметил, что одно из наиболее значимых достижений прошлого созыва - принятие закона об энергетике, который защищает государственные права в этой сфере. Он напомнил, что в бюджете 2021 года депутаты предусмотрели 100 миллионов рублей на покупку современных приборов учета электроэнергии, однако деньги были направлены на другие цели. Также экс-депутат добавил, что в бюджете 2022 года средства на приобретение счетчиков тоже предусмотрены. "К государству мы как к трофею относимся, это наше с вами государство – оно принадлежит нам всем. Нам принадлежат его ресурсы, а не чиновникам, которые пытаются это регулировать. В последние годы, чиновники почему-то позволяют себе долевой подход к управлению в некоторых отраслях", - подчеркнул Джинджолия.Секретарь Совета Безопасности республики Сергей Шамба не разделил мнение о том, что в энергетическую сферу не стоит привлекать иностранные инвестиции."Здесь было сказано, что нам не нужны инвестиции. Все страны мира нуждаются в инвестициях, даже самая экономически развитая страна и то нуждается в инвестициях, там много китайских, индийских и всяких других инвестиций. Мы до сих пор не определились чего мы хотим - жить при социализме или при капитализме, это привело к тому, что мы сегодня имеем", - заметил он.Сергей Шамба считает, что закон, в котором депутаты ограничили вложение инвестиций в энергетическую систему, неправильным и вредным. По его мнению, для развития энергетики республики нужно привлекать инвесторов.

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абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости