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Европейский футбольный чемпионат ConIFA 2022 отменен
Европейский футбольный чемпионат ConIFA 2022 отменен
ConIFA объединяет сборные по футболу стран и территорий, официально не вошедших в состав главной мировой футбольной ассоциации FIFA. 21.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-21T15:02+0300
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) объявила о том, что чемпионат Европы, который должен был пройти в Ницце в начале июня, был отменен. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба конфедерации.Руководство конфедерации утверждает, что неоднократно обращалась к мэру Ниццы с просьбой урегулировать ситуацию, но звонки, сообщения и письма остались без ответа.Поэтому ConIFA объявила, что в 2022 году чемпионат проводиться не будет. Также конфедерация добавила, что обратится в суд для решения данного вопроса.В чемпионате должно было участвовать 12 команд, представляющих малые народы, живущие на территории Европы, в том числе, проявить себя на футбольном поле могли и футболисты из Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/chempionat-mira-po-futbolu-sredi-zhenschin-pod-egidoy-conifa-proydet-v-iyule-1038949641.html
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Европейский футбольный чемпионат ConIFA 2022 отменен
15:02 21.05.2022 (обновлено: 15:08 21.05.2022)
ConIFA объединяет сборные по футболу стран и территорий, официально не вошедших в состав главной мировой футбольной ассоциации FIFA.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) объявила о том, что чемпионат Европы, который должен был пройти в Ницце в начале июня, был отменен. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба конфедерации.
Причиной срыва мероприятия, по словам организаторов, стал отказ городского муниципалитета от проведения мероприятия в связи с запретом со стороны префектуры Ниццы.
Руководство конфедерации утверждает, что неоднократно обращалась к мэру Ниццы с просьбой урегулировать ситуацию, но звонки, сообщения и письма остались без ответа.
Поэтому ConIFA объявила, что в 2022 году чемпионат проводиться не будет. Также конфедерация добавила, что обратится в суд для решения данного вопроса.
В чемпионате должно было участвовать 12 команд, представляющих малые народы, живущие на территории Европы, в том числе, проявить себя на футбольном поле могли и футболисты из Абхазии.