https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/evropeyskiy-futbolnyy-chempionat-conifa-2022-otmenen-1039200777.html

Европейский футбольный чемпионат ConIFA 2022 отменен

Европейский футбольный чемпионат ConIFA 2022 отменен

ConIFA объединяет сборные по футболу стран и территорий, официально не вошедших в состав главной мировой футбольной ассоциации FIFA. 21.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-21T15:02+0300

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) объявила о том, что чемпионат Европы, который должен был пройти в Ницце в начале июня, был отменен. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба конфедерации.Руководство конфедерации утверждает, что неоднократно обращалась к мэру Ниццы с просьбой урегулировать ситуацию, но звонки, сообщения и письма остались без ответа.Поэтому ConIFA объявила, что в 2022 году чемпионат проводиться не будет. Также конфедерация добавила, что обратится в суд для решения данного вопроса.В чемпионате должно было участвовать 12 команд, представляющих малые народы, живущие на территории Европы, в том числе, проявить себя на футбольном поле могли и футболисты из Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/chempionat-mira-po-futbolu-sredi-zhenschin-pod-egidoy-conifa-proydet-v-iyule-1038949641.html

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