Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
11:16 21.05.2022 (обновлено: 11:19 21.05.2022)
© Sputnik / Бадри Есиава Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
© Sputnik / Бадри Есиава
День памяти жертв Кавказской войны отмечается 21 мая. В этот день представители абхазских диаспор по всему миру вспоминают о тех, кто был вынужден навсегда покинуть родные земли.
ГУДАУТА, 21 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте в субботу 21 мая, передает корреспондент Sputnik.
Как в своей речи отметил замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба, волны махаджирства, в результате которых многие абхазы были выселены из родных земель и погибли, стали для народа непоправимым ударом.
"Несмотря на это, с Божьей помощью, нашему народу все же удалось устоять и спастись. Пусть все наши соотечественники, где бы они ни жили сегодня, будут счастливы, и пусть Абхазии больше никогда не придется пережить этот ужас", - сказал Авидзба.
Он добавил, что памятная церемония проводится в Гудаутском районе ежегодно и это - долг каждого абхаза перед своими предками.
Церемония состоялась у мемориала, построенного в 2018 году архитектором Игорем Смыр в память об абхазах, насильственно переселенных и трагически погибших в период махаджирства. На возложении присутствовали представители руководства района и сотрудники государственных учреждений.
© Sputnik / Бадри Есиава Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
1/3
© Sputnik / Бадри Есиава
Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
© Sputnik / Бадри Есиава Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
2/3
© Sputnik / Бадри Есиава
Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
© Sputnik / Бадри Есиава Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
3/3
© Sputnik / Бадри Есиава
Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
1/3
© Sputnik / Бадри Есиава
Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
2/3
© Sputnik / Бадри Есиава
Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
3/3
© Sputnik / Бадри Есиава
Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
Мемориал представляет собой корабль и символизирует одно из турецких судов "Махмудиа", на котором из Абхазии была вывезена часть местных жителей.
Поэт Абзагу Колбая прочитал стихотворение собственного сочинения на абхазском языке "Мои братья – мои очи". Он посвятил его жертвам Кавказской войны и махаджирства.
В завершение памятного события в море спустили венок из цветов.
День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки махаджиров из Абхазии и сейчас проживают во многих странах мира. Самая большая диаспора находится в Турции.