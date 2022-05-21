https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/pamyat-zhertv-kavkazskoy-voyny-pochtili-v-gudaute-1039196591.html

Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте

Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте

День памяти жертв Кавказской войны отмечается 21 мая. В этот день представители абхазских диаспор по всему миру вспоминают о тех, кто был вынужден навсегда... 21.05.2022, Sputnik Абхазия

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ГУДАУТА, 21 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте в субботу 21 мая, передает корреспондент Sputnik."Несмотря на это, с Божьей помощью, нашему народу все же удалось устоять и спастись. Пусть все наши соотечественники, где бы они ни жили сегодня, будут счастливы, и пусть Абхазии больше никогда не придется пережить этот ужас", - сказал Авидзба.Он добавил, что памятная церемония проводится в Гудаутском районе ежегодно и это - долг каждого абхаза перед своими предками.Церемония состоялась у мемориала, построенного в 2018 году архитектором Игорем Смыр в память об абхазах, насильственно переселенных и трагически погибших в период махаджирства. На возложении присутствовали представители руководства района и сотрудники государственных учреждений.Мемориал представляет собой корабль и символизирует одно из турецких судов "Махмудиа", на котором из Абхазии была вывезена часть местных жителей.Поэт Абзагу Колбая прочитал стихотворение собственного сочинения на абхазском языке "Мои братья – мои очи". Он посвятил его жертвам Кавказской войны и махаджирства.В завершение памятного события в море спустили венок из цветов.День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки махаджиров из Абхазии и сейчас проживают во многих странах мира. Самая большая диаспора находится в Турции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/den-pamyati-zhertv-kavkazskoy-voyny-k-pamyatniku-makhadzhiram-vozlozhili-tsvety-1039194322.html

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