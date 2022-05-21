Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/pamyat-zhertv-kavkazskoy-voyny-pochtili-v-gudaute-1039196591.html
Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
День памяти жертв Кавказской войны отмечается 21 мая. В этот день представители абхазских диаспор по всему миру вспоминают о тех, кто был вынужден навсегда... 21.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-21T11:16+0300
2022-05-21T11:19+0300
в абхазии
абхазия
махаджиры
гудаута
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/15/1039195667_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8ead326334cd35dd4269fe1adb04577b.jpg
ГУДАУТА, 21 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте в субботу 21 мая, передает корреспондент Sputnik."Несмотря на это, с Божьей помощью, нашему народу все же удалось устоять и спастись. Пусть все наши соотечественники, где бы они ни жили сегодня, будут счастливы, и пусть Абхазии больше никогда не придется пережить этот ужас", - сказал Авидзба.Он добавил, что памятная церемония проводится в Гудаутском районе ежегодно и это - долг каждого абхаза перед своими предками.Церемония состоялась у мемориала, построенного в 2018 году архитектором Игорем Смыр в память об абхазах, насильственно переселенных и трагически погибших в период махаджирства. На возложении присутствовали представители руководства района и сотрудники государственных учреждений.Мемориал представляет собой корабль и символизирует одно из турецких судов "Махмудиа", на котором из Абхазии была вывезена часть местных жителей.Поэт Абзагу Колбая прочитал стихотворение собственного сочинения на абхазском языке "Мои братья – мои очи". Он посвятил его жертвам Кавказской войны и махаджирства.В завершение памятного события в море спустили венок из цветов.День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки махаджиров из Абхазии и сейчас проживают во многих странах мира. Самая большая диаспора находится в Турции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/den-pamyati-zhertv-kavkazskoy-voyny-k-pamyatniku-makhadzhiram-vozlozhili-tsvety-1039194322.html
абхазия
гудаута
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/15/1039195667_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8f087d1548467e0a7e8bd4b8cc25f3be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, махаджиры, гудаута

Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте

11:16 21.05.2022 (обновлено: 11:19 21.05.2022)
© Sputnik / Бадри Есиава Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2022
© Sputnik / Бадри Есиава
Подписаться на
Yandex newsTelegram
День памяти жертв Кавказской войны отмечается 21 мая. В этот день представители абхазских диаспор по всему миру вспоминают о тех, кто был вынужден навсегда покинуть родные земли.
ГУДАУТА, 21 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте в субботу 21 мая, передает корреспондент Sputnik.

Как в своей речи отметил замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба, волны махаджирства, в результате которых многие абхазы были выселены из родных земель и погибли, стали для народа непоправимым ударом.

"Несмотря на это, с Божьей помощью, нашему народу все же удалось устоять и спастись. Пусть все наши соотечественники, где бы они ни жили сегодня, будут счастливы, и пусть Абхазии больше никогда не придется пережить этот ужас", - сказал Авидзба.
Он добавил, что памятная церемония проводится в Гудаутском районе ежегодно и это - долг каждого абхаза перед своими предками.
Церемония состоялась у мемориала, построенного в 2018 году архитектором Игорем Смыр в память об абхазах, насильственно переселенных и трагически погибших в период махаджирства. На возложении присутствовали представители руководства района и сотрудники государственных учреждений.
© Sputnik / Бадри Есиава Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Бадри Есиава
Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
© Sputnik / Бадри Есиава Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Бадри Есиава
Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
© Sputnik / Бадри Есиава Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Бадри Есиава
Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
1/3
© Sputnik / Бадри Есиава
Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
2/3
© Sputnik / Бадри Есиава
Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
3/3
© Sputnik / Бадри Есиава
Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте
Мемориал представляет собой корабль и символизирует одно из турецких судов "Махмудиа", на котором из Абхазии была вывезена часть местных жителей.
Поэт Абзагу Колбая прочитал стихотворение собственного сочинения на абхазском языке "Мои братья – мои очи". Он посвятил его жертвам Кавказской войны и махаджирства.
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2022
В Абхазии
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
10:32
В завершение памятного события в море спустили венок из цветов.
День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки махаджиров из Абхазии и сейчас проживают во многих странах мира. Самая большая диаспора находится в Турции.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0