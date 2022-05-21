https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/rossiya-unichtozhila-krupnuyu-partiyu-vooruzheniy-na-ukraine-1039199023.html
Россия уничтожила крупную партию вооружений на Украине
Россия уничтожила крупную партию вооружений на Украине
В ходе военной спецоперации на Украине российские войска наносят удары по военной инфраструктуре и объектам противника, выполняя поставленные перед ними цели ... 21.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-21T13:10+0300
2022-05-21T13:10+0300
2022-05-21T13:10+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/04/1038955470_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_bae4bbb47889cc0d8ada906223bba8fd.jpg
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по крупной партии вооружений и военной техники, поставленной на Украину из США и Европы, сообщает Министерство обороны России.Также высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены хранилища с топливом для бронетехники в районе Одессы, три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также восемь складов боеприпасов.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожила склад с боеприпасами. Кроме того, истребительной авиацией в ходе воздушного боя в воздухе над ДНР был сбил украинский самолет Су-25.Еще один украинский Су-25 был сбит российскими средствами ПВО в Херсонской области. Также были сбиты 14 украинских беспилотников и восемь реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".Помимо этого, российские ракетные войска поразили 77 пунктов управления, 602 района сосредоточения живой силы и военной техники, в том числе лагерь подготовки сил специальных операций ВСУ с личным составом, 43 артиллерийских и минометных подразделения, две батареи РСЗО "Град", 10 складов боеприпасов и пусковую установку ЗРК "Бук-М1".Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от действий киевского режима, денацификацию и демилитаризацию Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/shoygu-dolozhil-o-polnom-osvobozhdenii-azovstali-1039192462.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/04/1038955470_517:412:2698:2048_1920x0_80_0_0_5defb8f1ee7b695fa27372a33944d071.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Россия уничтожила крупную партию вооружений на Украине
В ходе военной спецоперации на Украине российские войска наносят удары по военной инфраструктуре и объектам противника, выполняя поставленные перед ними цели - демилитаризацию и денацификацию Украины.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik.
Российские войска нанесли высокоточный удар по крупной партии вооружений и военной техники, поставленной на Украину из США и Европы, сообщает
Министерство обороны России.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе", - говорится в сообщении.
Также высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены хранилища с топливом для бронетехники в районе Одессы, три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также восемь складов боеприпасов.
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожила склад с боеприпасами. Кроме того, истребительной авиацией в ходе воздушного боя в воздухе над ДНР был сбил украинский самолет Су-25.
Еще один украинский Су-25 был сбит российскими средствами ПВО в Херсонской области. Также были сбиты 14 украинских беспилотников и восемь реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
Помимо этого, российские ракетные войска поразили 77 пунктов управления, 602 района сосредоточения живой силы и военной техники, в том числе лагерь подготовки сил специальных операций ВСУ с личным составом, 43 артиллерийских и минометных подразделения, две батареи РСЗО "Град", 10 складов боеприпасов и пусковую установку ЗРК "Бук-М1".
Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от действий киевского режима, денацификацию и демилитаризацию Украины.