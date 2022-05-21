https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/rossiya-unichtozhila-krupnuyu-partiyu-vooruzheniy-na-ukraine-1039199023.html

Россия уничтожила крупную партию вооружений на Украине

Россия уничтожила крупную партию вооружений на Украине

В ходе военной спецоперации на Украине российские войска наносят удары по военной инфраструктуре и объектам противника, выполняя поставленные перед ними цели ... 21.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-21T13:10+0300

2022-05-21T13:10+0300

2022-05-21T13:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

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министерство обороны рф

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по крупной партии вооружений и военной техники, поставленной на Украину из США и Европы, сообщает Министерство обороны России.Также высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены хранилища с топливом для бронетехники в районе Одессы, три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также восемь складов боеприпасов.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожила склад с боеприпасами. Кроме того, истребительной авиацией в ходе воздушного боя в воздухе над ДНР был сбил украинский самолет Су-25.Еще один украинский Су-25 был сбит российскими средствами ПВО в Херсонской области. Также были сбиты 14 украинских беспилотников и восемь реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".Помимо этого, российские ракетные войска поразили 77 пунктов управления, 602 района сосредоточения живой силы и военной техники, в том числе лагерь подготовки сил специальных операций ВСУ с личным составом, 43 артиллерийских и минометных подразделения, две батареи РСЗО "Град", 10 складов боеприпасов и пусковую установку ЗРК "Бук-М1".Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от действий киевского режима, денацификацию и демилитаризацию Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220520/shoygu-dolozhil-o-polnom-osvobozhdenii-azovstali-1039192462.html

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