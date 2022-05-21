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Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме
Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме
День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов отмечают в Абхазии 21 мая. 21.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-21T13:32+0300
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Легкоатлетический кросс "Большие забеги Нартов" в память о жертвах Кавказской войны состоялся в Сухуме 21 мая. По словам Назарс, с каждым годом количество участников забега растет, в этот раз преодолеть дистанцию вызвались более ста человек."Мужчины бегут с Маяка, из района 12-й школы, девушки - из района пивзавода. Девушки преодолеют дистанцию по набережной в 3,3 километра, мужчины и юноши - в 5,5 километров", - подчеркнула Назарс. По итогам забега среди мужчин первое место занял Гудиса Адлейба, среди девушек победу одержала Валерия Дмитриенко. Организатором забега в память жертв Кавказской войны выступает Государственный комитет по делам молодежи и спорту. В прошлом году спортивное мероприятие прошло в селе Тамыш, в нем принимали участие спортсмены со всей Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/den-pamyati-zhertv-kavkazskoy-voyny-k-pamyatniku-makhadzhiram-vozlozhili-tsvety-1039194322.html
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абхазия, спорт, новости, махаджиры

Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме

13:32 21.05.2022 (обновлено: 14:48 21.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме
Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов отмечают в Абхазии 21 мая.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Легкоатлетический кросс "Большие забеги Нартов" в память о жертвах Кавказской войны состоялся в Сухуме 21 мая.

"Забег в память о махаджирах проводится ежегодно, он уже традиционный. Участвуют все желающие любых возрастов", - сказала главный судья соревнования Лолита Назарс.

По словам Назарс, с каждым годом количество участников забега растет, в этот раз преодолеть дистанцию вызвались более ста человек.
"Мужчины бегут с Маяка, из района 12-й школы, девушки - из района пивзавода. Девушки преодолеют дистанцию по набережной в 3,3 километра, мужчины и юноши - в 5,5 километров", - подчеркнула Назарс.
© Sputnik / Томас Тхайцук Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме
Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Валерия Дмитриенко
Валерия Дмитриенко - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Валерия Дмитриенко
© Sputnik / Томас Тхайцук Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме
Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме
Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме
Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме
Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Валерия Дмитриенко
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме
По итогам забега среди мужчин первое место занял Гудиса Адлейба, среди девушек победу одержала Валерия Дмитриенко.
Организатором забега в память жертв Кавказской войны выступает Государственный комитет по делам молодежи и спорту. В прошлом году спортивное мероприятие прошло в селе Тамыш, в нем принимали участие спортсмены со всей Абхазии.
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2022
В Абхазии
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
10:32
В Абхазии
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