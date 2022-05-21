https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/zabeg-v-pamyat-o-makhadzhirakh-sostoyalsya-v-sukhume--1039199216.html

Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме

Забег в память о махаджирах состоялся в Сухуме

День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов отмечают в Абхазии 21 мая. 21.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-21T13:32+0300

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Легкоатлетический кросс "Большие забеги Нартов" в память о жертвах Кавказской войны состоялся в Сухуме 21 мая. По словам Назарс, с каждым годом количество участников забега растет, в этот раз преодолеть дистанцию вызвались более ста человек."Мужчины бегут с Маяка, из района 12-й школы, девушки - из района пивзавода. Девушки преодолеют дистанцию по набережной в 3,3 километра, мужчины и юноши - в 5,5 километров", - подчеркнула Назарс. По итогам забега среди мужчин первое место занял Гудиса Адлейба, среди девушек победу одержала Валерия Дмитриенко. Организатором забега в память жертв Кавказской войны выступает Государственный комитет по делам молодежи и спорту. В прошлом году спортивное мероприятие прошло в селе Тамыш, в нем принимали участие спортсмены со всей Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/den-pamyati-zhertv-kavkazskoy-voyny-k-pamyatniku-makhadzhiram-vozlozhili-tsvety-1039194322.html

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