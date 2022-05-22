https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/abkhazskie-tkhekvondisty-zavoevali-14-medaley-na-kubke-rossii-v-tule-1039212642.html

Абхазские тхэквондисты завоевали 14 медалей на Кубке России в Туле

Абхазские тхэквондисты завоевали 14 медалей на Кубке России в Туле

Одиннадцать юношей и девушек из Абхазии показали свое мастерство в борьбе за кубок России по тхэквондо. 22.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-22T19:12+0300

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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Тхэквондисты из Абхазии завоевали 14 медалей на Кубке России, сообщает Госкомспорта Абхазии. Кубок России по тхэквондо МФТ прошел 20-22 мая в Туле. В турнире приняли участие 1500 спортсменов из 35 регионов России, а также тхэквондисты из Абхазии.Абхазию представляли 11 спортсменов, которые по итогам соревнований удостоились 14 медалей разного достоинства. По программе "спарринг" (бои) первые места заняли Никита Кохан, Вероника Чакрян, Гарик Текнеджян, вторые - Самир Бадия, Энвер Отырба и Леонард Керян, третьи - Максим Кохан, Неонила Ахрютина и Руслан Пекливанян.По программе "туль" абхазские бойцы тхэквондо заняли пять третьих мест. Бронзовыми призерами стали: Энвер Отырба, Никита Кохан, Леонард Керян, Альберт Бабаян и Неонила Ахрютина.Тренируют спортсменов Тимур Барциц, Саида Гунба, Эдуард Арзуманян и Нугзар Торчинава.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/boytsy-tkhekvondo-iz-abkhazii-zanyali-18-pervykh-mest-na-festivale-v-sochi-1036935264.html

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