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Абхазские тхэквондисты завоевали 14 медалей на Кубке России в Туле
Абхазские тхэквондисты завоевали 14 медалей на Кубке России в Туле
Одиннадцать юношей и девушек из Абхазии показали свое мастерство в борьбе за кубок России по тхэквондо. 22.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Тхэквондисты из Абхазии завоевали 14 медалей на Кубке России, сообщает Госкомспорта Абхазии. Кубок России по тхэквондо МФТ прошел 20-22 мая в Туле. В турнире приняли участие 1500 спортсменов из 35 регионов России, а также тхэквондисты из Абхазии.Абхазию представляли 11 спортсменов, которые по итогам соревнований удостоились 14 медалей разного достоинства. По программе "спарринг" (бои) первые места заняли Никита Кохан, Вероника Чакрян, Гарик Текнеджян, вторые - Самир Бадия, Энвер Отырба и Леонард Керян, третьи - Максим Кохан, Неонила Ахрютина и Руслан Пекливанян.По программе "туль" абхазские бойцы тхэквондо заняли пять третьих мест. Бронзовыми призерами стали: Энвер Отырба, Никита Кохан, Леонард Керян, Альберт Бабаян и Неонила Ахрютина.Тренируют спортсменов Тимур Барциц, Саида Гунба, Эдуард Арзуманян и Нугзар Торчинава.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/boytsy-tkhekvondo-iz-abkhazii-zanyali-18-pervykh-mest-na-festivale-v-sochi-1036935264.html
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спорт, абхазия, россия, новости

Абхазские тхэквондисты завоевали 14 медалей на Кубке России в Туле

19:12 22.05.2022
© Foto / Госкомспорт Тхэквондисты из Абхазии выиграли 14 медалей на Кубке России
Тхэквондисты из Абхазии выиграли 14 медалей на Кубке России - Sputnik Абхазия, 1920, 22.05.2022
© Foto / Госкомспорт
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Одиннадцать юношей и девушек из Абхазии показали свое мастерство в борьбе за кубок России по тхэквондо.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Тхэквондисты из Абхазии завоевали 14 медалей на Кубке России, сообщает Госкомспорта Абхазии.
Кубок России по тхэквондо МФТ прошел 20-22 мая в Туле. В турнире приняли участие 1500 спортсменов из 35 регионов России, а также тхэквондисты из Абхазии.

Абхазию представляли 11 спортсменов, которые по итогам соревнований удостоились 14 медалей разного достоинства.

По программе "спарринг" (бои) первые места заняли Никита Кохан, Вероника Чакрян, Гарик Текнеджян, вторые - Самир Бадия, Энвер Отырба и Леонард Керян, третьи - Максим Кохан, Неонила Ахрютина и Руслан Пекливанян.

По программе "туль" абхазские бойцы тхэквондо заняли пять третьих мест. Бронзовыми призерами стали: Энвер Отырба, Никита Кохан, Леонард Керян, Альберт Бабаян и Неонила Ахрютина.

Тренируют спортсменов Тимур Барциц, Саида Гунба, Эдуард Арзуманян и Нугзар Торчинава.
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