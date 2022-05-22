https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/chislo-zarazheniy-ospoy-obezyan-sredi-lyudey-priblizilos-k-100-1039210516.html

Число заражений оспой обезьян среди людей приблизилось к 100

Число заражений оспой обезьян среди людей приблизилось к 100

Случаи заражения оспой обезьян зарегистрированы в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании. 22.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-22T13:34+0300

2022-05-22T13:34+0300

2022-05-22T13:42+0300

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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Число случаев заражения оспой обезьян среди людей увеличилось до 92, летальные исходы не зарегистрированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.По состоянию на субботу, 21 мая, ВОЗ располагала данными о 92 лабораторно подтвержденных случаях заболевания из 12 неэндемичных стран-участниц организации. Еще 28 случаев пока расследуются.Отмечается, что болезнь пока не приводила к летальным исходам, а все зарегистрированные случаи заражения не связаны с поездками в эндемичные районы.Ученые выяснили, что последовательность генома из образца, взятого в Португалии, показала близкую связь вируса оспы обезьян, вызывающего нынешнюю вспышку, с завезенными случаями из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур в 2018 и 2019 годах.Симптомы оспы обезьян как правило проходят в течение нескольких недель, но в отдельных случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения на сегодня выявлены в ряде европейских стран, а также Канаде и Австралии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/rospotrebnadzor-otsenil-risk-zavoza-ospy-obezyan-v-rossiyu-1039012263.html

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