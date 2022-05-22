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https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/figuristka-shorena-guniya-zanyala-pervoe--mesto-na-turnire-v-lipetskoy-oblasti-1039206675.html
Фигуристка Шорена Гуния заняла первое место на турнире в Липецкой области
Фигуристка Шорена Гуния заняла первое место на турнире в Липецкой области
Соревнования среди фигуристок по второму юношескому разряду прошли 21 мая в городе Усмань Липецкой области. 22.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-22T08:45+0300
2022-05-22T08:45+0300
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Юная абхазская фигуристка Шорена Гуния стала победительницей турнира по второму юношескому разряду, сообщает Госкомспорта Абхазии. Восьмилетняя Шорена стала первой на соревнованиях среди девочек по второму юношескому разряду, которые прошли 21 мая в городе Усмань Липецкой области.Фигуристка выступила с программой под песню Хиблы Герзмава "Абхазия моя". Она представляла на соревнованиях Федерацию фигурного катания Тамбовской области.Шорена Гуния занимается фигурным катанием третий год. Тренируется под руководством Ольги Найденовой и президента Федерации фигурного катания Тамбовской области Натальи Беловой.В марте этого года Шорена также одержала первое место на турнире по фигурному катанию, тогда это были соревнования по третьему юношескому разряду.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/vosmiletnyaya-abkhazskaya-figuristka-pobedila-v-turnire-v-lipetskoy-oblasti-1038349584.html
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спорт, фигуристы, новости

Фигуристка Шорена Гуния заняла первое место на турнире в Липецкой области

08:45 22.05.2022
© Foto / Госкомспорт Абхазии Фигуристка Шорена Гуния победила в турнире в Липецкой области
Фигуристка Шорена Гуния победила в турнире в Липецкой области - Sputnik Абхазия, 1920, 22.05.2022
© Foto / Госкомспорт Абхазии
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Соревнования среди фигуристок по второму юношескому разряду прошли 21 мая в городе Усмань Липецкой области.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Юная абхазская фигуристка Шорена Гуния стала победительницей турнира по второму юношескому разряду, сообщает Госкомспорта Абхазии.
Восьмилетняя Шорена стала первой на соревнованиях среди девочек по второму юношескому разряду, которые прошли 21 мая в городе Усмань Липецкой области.
Фигуристка выступила с программой под песню Хиблы Герзмава "Абхазия моя". Она представляла на соревнованиях Федерацию фигурного катания Тамбовской области.

Шорена Гуния занимается фигурным катанием третий год. Тренируется под руководством Ольги Найденовой и президента Федерации фигурного катания Тамбовской области Натальи Беловой.
В марте этого года Шорена также одержала первое место на турнире по фигурному катанию, тогда это были соревнования по третьему юношескому разряду.
Шорена Гуния - Sputnik Абхазия, 1920, 27.03.2022
Восьмилетняя абхазская фигуристка победила в турнире в Липецкой области
27 марта, 20:22
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