https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/figuristka-shorena-guniya-zanyala-pervoe--mesto-na-turnire-v-lipetskoy-oblasti-1039206675.html
Фигуристка Шорена Гуния заняла первое место на турнире в Липецкой области
Фигуристка Шорена Гуния заняла первое место на турнире в Липецкой области
Соревнования среди фигуристок по второму юношескому разряду прошли 21 мая в городе Усмань Липецкой области. 22.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-22T08:45+0300
2022-05-22T08:45+0300
2022-05-22T08:45+0300
спорт
фигуристы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/16/1039206646_0:0:728:411_1920x0_80_0_0_8120bfea3dd6a187b691b6574b8b5210.jpg
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Юная абхазская фигуристка Шорена Гуния стала победительницей турнира по второму юношескому разряду, сообщает Госкомспорта Абхазии. Восьмилетняя Шорена стала первой на соревнованиях среди девочек по второму юношескому разряду, которые прошли 21 мая в городе Усмань Липецкой области.Фигуристка выступила с программой под песню Хиблы Герзмава "Абхазия моя". Она представляла на соревнованиях Федерацию фигурного катания Тамбовской области.Шорена Гуния занимается фигурным катанием третий год. Тренируется под руководством Ольги Найденовой и президента Федерации фигурного катания Тамбовской области Натальи Беловой.В марте этого года Шорена также одержала первое место на турнире по фигурному катанию, тогда это были соревнования по третьему юношескому разряду.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/vosmiletnyaya-abkhazskaya-figuristka-pobedila-v-turnire-v-lipetskoy-oblasti-1038349584.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/16/1039206646_85:0:698:460_1920x0_80_0_0_a2c1f99840bb0a48c554e7b2e494fd21.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, фигуристы, новости
Фигуристка Шорена Гуния заняла первое место на турнире в Липецкой области
Соревнования среди фигуристок по второму юношескому разряду прошли 21 мая в городе Усмань Липецкой области.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik.
Юная абхазская фигуристка Шорена Гуния стала победительницей турнира по второму юношескому разряду, сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Восьмилетняя Шорена стала первой на соревнованиях среди девочек по второму юношескому разряду, которые прошли 21 мая в городе Усмань Липецкой области.
Фигуристка выступила с программой под песню Хиблы Герзмава "Абхазия моя". Она представляла на соревнованиях Федерацию фигурного катания Тамбовской области.
Шорена Гуния занимается фигурным катанием третий год. Тренируется под руководством Ольги Найденовой и президента Федерации фигурного катания Тамбовской области Натальи Беловой.
В марте этого года Шорена также одержала первое место на турнире по фигурному катанию, тогда это были соревнования по третьему юношескому разряду.