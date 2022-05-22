https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/sily-dnr-ustanovili-kontrol-nad-216-naselennymi-punktami-respubliki-1039211109.html

Силы ДНР установили контроль над 216 населенными пунктами республики

Силы ДНР установили контроль над 216 населенными пунктами республики

Военная спецоперации российской армии по освобождению Донбасса продолжается уже почти три месяца. 22.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-22T15:30+0300

2022-05-22T15:30+0300

2022-05-22T15:30+0300

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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили и установили полный контроль над 216 населенными пунктами на территории Донецкой Народной Республики, сообщил штаб территориальной обороны республики в своемTelegram-канале."По состоянию на 22 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 216 населенными пунктами", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля, ее главной целью президент Владимир Путин указал защиту мирных людей Донбасса, не принявших Майдан 2014 года и на протяжении восьми лет подвергающихся геноциду со стороны киевского режима. В спецоперации по освобождению Донбасса участвуют добровольцы из Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/po-dobroy-vole-kak-zhiteli-abkhazii-zaschischayut-donbass-1038992430.html

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