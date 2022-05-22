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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/sily-dnr-ustanovili-kontrol-nad-216-naselennymi-punktami-respubliki-1039211109.html
Силы ДНР установили контроль над 216 населенными пунктами республики
Силы ДНР установили контроль над 216 населенными пунктами республики
Военная спецоперации российской армии по освобождению Донбасса продолжается уже почти три месяца. 22.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-22T15:30+0300
2022-05-22T15:30+0300
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили и установили полный контроль над 216 населенными пунктами на территории Донецкой Народной Республики, сообщил штаб территориальной обороны республики в своемTelegram-канале."По состоянию на 22 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 216 населенными пунктами", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля, ее главной целью президент Владимир Путин указал защиту мирных людей Донбасса, не принявших Майдан 2014 года и на протяжении восьми лет подвергающихся геноциду со стороны киевского режима. В спецоперации по освобождению Донбасса участвуют добровольцы из Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/po-dobroy-vole-kak-zhiteli-abkhazii-zaschischayut-donbass-1038992430.html
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в мире, днр, лнр, донбасс, украина, россия, новости

Силы ДНР установили контроль над 216 населенными пунктами республики

15:30 22.05.2022
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - Sputnik Абхазия, 1920, 22.05.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Военная спецоперации российской армии по освобождению Донбасса продолжается уже почти три месяца.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили и установили полный контроль над 216 населенными пунктами на территории Донецкой Народной Республики, сообщил штаб территориальной обороны республики в своемTelegram-канале.
"По состоянию на 22 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 216 населенными пунктами", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля, ее главной целью президент Владимир Путин указал защиту мирных людей Донбасса, не принявших Майдан 2014 года и на протяжении восьми лет подвергающихся геноциду со стороны киевского режима.
В спецоперации по освобождению Донбасса участвуют добровольцы из Абхазии.
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