https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/sily-dnr-ustanovili-kontrol-nad-216-naselennymi-punktami-respubliki-1039211109.html
Силы ДНР установили контроль над 216 населенными пунктами республики
Силы ДНР установили контроль над 216 населенными пунктами республики
Военная спецоперации российской армии по освобождению Донбасса продолжается уже почти три месяца. 22.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-22T15:30+0300
2022-05-22T15:30+0300
2022-05-22T15:30+0300
военная спецоперация рф в донбассе
в мире
днр
лнр
донбасс
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/16/1039211080_0:330:3054:2048_1920x0_80_0_0_18e3672f60bb361a4c56cf7c184476c4.jpg
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили и установили полный контроль над 216 населенными пунктами на территории Донецкой Народной Республики, сообщил штаб территориальной обороны республики в своемTelegram-канале."По состоянию на 22 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 216 населенными пунктами", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля, ее главной целью президент Владимир Путин указал защиту мирных людей Донбасса, не принявших Майдан 2014 года и на протяжении восьми лет подвергающихся геноциду со стороны киевского режима. В спецоперации по освобождению Донбасса участвуют добровольцы из Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/po-dobroy-vole-kak-zhiteli-abkhazii-zaschischayut-donbass-1038992430.html
донбасс
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/16/1039211080_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_084029765f7e30c14e60f782fc69f286.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, днр, лнр, донбасс, украина, россия, новости
Силы ДНР установили контроль над 216 населенными пунктами республики
Военная спецоперации российской армии по освобождению Донбасса продолжается уже почти три месяца.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik.
Войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили и установили полный контроль над 216 населенными пунктами на территории Донецкой Народной Республики, сообщил
штаб территориальной обороны республики в своемTelegram-канале.
"По состоянию на 22 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 216 населенными пунктами", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля, ее главной целью президент Владимир Путин указал защиту мирных людей Донбасса, не принявших Майдан 2014 года и на протяжении восьми лет подвергающихся геноциду со стороны киевского режима.
В спецоперации по освобождению Донбасса участвуют добровольцы из Абхазии.