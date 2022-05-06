https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/po-dobroy-vole-kak-zhiteli-abkhazii-zaschischayut-donbass-1038992430.html

По доброй воле: как жители Абхазии защищают Донбасс

По доброй воле: как жители Абхазии защищают Донбасс

День добровольца Донбасса отмечается 6 мая с 2015 года. 06.05.2022, Sputnik Абхазия

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Практически с первых дней начала спецоперации по защите Донбасса жители и выходцы из Абхазии вступили в добровольческие отряды и защищают мирных граждан.Сария Кварацхелия, SputnikЕще в мае 2014 года никто не ожидал, что на Донбассе начнется война. Как признается доброволец, войсковой атаман черноморского казачьего войска, член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко, поначалу он думал, что все пройдет по крымскому сценарию - будет референдум и народ сделает свой выбор, и все завершится мирно."Мои близкие из Российской Федерации говорили, что из Украины настроенные идут на Донбасс убивать людей. Но я говорил, что ничего такого не будет. Но уже к 5 мая меня вызвали из Абхазии и сказали, чтобы я возглавил движение, которое будет помогать Донбассу. Так наши первые добровольцы поехали на Донбасс уже в мае. Одним из первых был уроженец Абхазии Тимофей Глухих. Его семья погибла во время Отечественной войны народа Абхазии, на его дом упал грузинский снаряд. Только он, пятилетний мальчик, чудом выжил. Затем его сестра воспитывала в Сочи. Когда на Донбассе начались эти события мы его сделали командиром резервного подразделения. Он одним из первых зашел на Донбасс в качестве добровольца. Также был Иван Бурлак, который умер в позапрошлом году", - рассказывает Мироненко.Одним из первых добровольцев на Донбассе стал и впоследствии Герой ДНР Ахра Авидзба. Уже в июне 2014 года он сформировал добровольческую интернациональную бригаду "Пятнашка". Создавалась группировка преимущественно из добровольцев из Абхазии и России.Как признался в одном из интервью Ахра Авидзба, в 2014 году он по телевизору наблюдал за всем, что происходит на Украине и сравнивал ситуацию с событиями в Абхазии 1992 года.Подразделение Авидзба участвовало в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, в районе Дебальцево и в Донецком аэропорту. Сам Авидзба был награжден званием Герой ДНР.После обострения ситуации на Донбассе в феврале 2022 года Ахра Авидзба снова отправился добровольцем на Донбасс. И снова собралась "Пятнашка". Правда уже новым составом. В 2022 году из Абхазии на Донбасс отправились добровольцы уже второй волны. Один из них - актер Абхазского молодежного театра, экс-кандидат в депутаты Народного Собрания Алиас Авидзба.Сегодня на Донбассе несколько десятков добровольцев из Абхазии."Как мы с Ахрой говорим, в 2014 году нужны были ополчуги, то есть люди доброй воли. Сегодня же - профессиональные воины. В любой ситуации человек, который идет на войну, приходит туда мертвый. Он не думает о своей жизни. Он знает, осознает, что его могут убить. Большую роль сыграл патриотизм к своей стране, который прививался все последние 30 лет. В конце концов была общая советская Родина. Если бы не началась спецоперация, мы бы уже видели сгоревшие дома на Донбассе. И возможно, война началась бы уже здесь. Если бы слабость России увидели там, то могли бы начать войну и здесь. У Российской Федерации была информация, там все шло на часы. Если бы вовремя не ввели войска, то там никакие ополченцы не удержали бы оборону, потому что подготовленная армия уже шла", - отмечает Вадим Мироненко.Помощь ДонбассуПосле обострения ситуации на Украине, на Донбасс отправились жители Абхазии не только воевать, но и оказывать помощь защитникам Донбасса и мирному населению.Так врач Сухумской городской больницы Алхас Джинджолия и руководитель медицинской службы МЧС Абхазии Андзор Гоов в составе большой врачебной группы из российских регионов работали в республиканском травматологическом центре."Работы было много, в нашей профессии это связано с большим количеством раненых, покалеченных бойцов, мирных жителей, пленных. Хотел бы особо отметить наших коллег, которые заезжали из России, это, во-первых, профессионалы высочайшего уровня и достойные люди", - рассказал в Sputnik Алхас Джинджолия.Также в конце апреля на Донбасс отправилась группа женщин из бывшего абхазского медико-санитарного батальона под эгидой Союза сестер милосердия. Это председатель Союза сестер милосердия Людмила Маргания, Герой Абхазии, единственная женщина командир на Восточном фронте Кама Ласурия, ветеран Отечественной войны Народа Абхазии, кавалер ордена "За отвагу" Марина Гумба и абхазская журналистка Низфа Аршба."Мы оказались неслучайно. Когда началась фаза обострения, и мы увидели, что интернациональная группа "Пятнашка" снова активизировала свои действия, многие добровольцы ринулись на Донбасс к Ахре Авидзба, мы как-то долго не раздумывали. Мы собрались в считанные часы. Для абхазских бойцов наш приезд не стал новостью. Мы более месяца общались с Ахрой Авидзба, обменивались планами. В общем, когда мы все смогли организовать, то выехали. Что мы здесь увидели? Организованную группу наших бойцов. Находиться с нашими бойцами важно не только психологически, мы также какую-то помощь оказываем. Естественно, Ахра нас не пускает в самые горячие точки, где по нескольку суток находятся наши бойцы. Во время затишья мы ездим передавать гуманитарную помощь. Естественно те места, куда мы ездили, там тоже не совсем безопасно", - рассказала Sputnik Марина Гумба.

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