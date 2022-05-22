https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/ukraina-vyshla-iz-soglasheniya-ob-uvekovechivanii-pamyati-o-geroizme-narodov-sng-v-voyne-1039211455.html

Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ

Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ

Все народы Советского Союза противостояли немецкому фашизму в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и победили его. 22.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-22T16:12+0300

2022-05-22T16:12+0300

2022-05-22T16:18+0300

украина

новости

великая отечественная война (1941-1945)

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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Парламент Украины проголосовал за выход страны из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.Кроме того, по словам Железняка, украинский парламент проголосовал в воскресенье за выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке и из соглашения о борьбе с незаконной миграцией.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля, ее главной целью президент Владимир Путин назвал защиту мирных людей Донбасса, не принявших переворот 2014 года и на протяжении восьми лет подвергающихся геноциду со стороны киевского режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/sily-dnr-ustanovili-kontrol-nad-216-naselennymi-punktami-respubliki-1039211109.html

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украина, новости, великая отечественная война (1941-1945)