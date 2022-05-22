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Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ
Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ
Все народы Советского Союза противостояли немецкому фашизму в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и победили его. 22.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-22T16:12+0300
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Парламент Украины проголосовал за выход страны из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.Кроме того, по словам Железняка, украинский парламент проголосовал в воскресенье за выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке и из соглашения о борьбе с незаконной миграцией.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля, ее главной целью президент Владимир Путин назвал защиту мирных людей Донбасса, не принявших переворот 2014 года и на протяжении восьми лет подвергающихся геноциду со стороны киевского режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/sily-dnr-ustanovili-kontrol-nad-216-naselennymi-punktami-respubliki-1039211109.html
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Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ
16:12 22.05.2022 (обновлено: 16:18 22.05.2022)
Все народы Советского Союза противостояли немецкому фашизму в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и победили его.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Парламент Украины проголосовал за выход страны из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Проголосовали за следующие изменения… Выход из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне", - написал депутат в Telegram.
Кроме того, по словам Железняка, украинский парламент проголосовал в воскресенье за выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке и из соглашения о борьбе с незаконной миграцией.
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля, ее главной целью президент Владимир Путин назвал защиту мирных людей Донбасса, не принявших переворот 2014 года и на протяжении восьми лет подвергающихся геноциду со стороны киевского режима.