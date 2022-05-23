https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/abazinskiy-dramteatr-i-teatr-tantsa-provedut-gastroli-v-abkhazii-1039222344.html

Абазинский драмтеатр и театр танца проведут гастроли в Абхазии

Абазинский драмтеатр и театр танца проведут гастроли в Абхазии

На этой неделе жители Абхазии смогут насладиться театральным и танцевальным искусством братьев из Северного Кавказа. 23.05.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

культура

гастроли

театр

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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Гастроли Абазинского драматического театра состоятся в городах Абхазии, сообщает Министерство культуры.Государственный абазинский театр Карачаево-Черкесской республики приедет в Абхазию со спектаклем "По следам махаджиров". Постановку покажут в Гудауте, Ткуарчале, Очамчыре, Гагре и Сухуме с 24 по 28 мая. В рамках гастролей в Гудауте, Гагре и Сухуме выступит и Театр танца Госфилармонии КЧР "Меркурий".На прошлой неделе делегация Минкультуры Абхазии во главе с министром Дауром Кове побывала в Карачаево-Черкесской республике, где приняла участие в памятном вечере, посвященном общественному и политическому деятелю Тарасу Шамба. Состоялись переговоры абхазского министра с коллегой из КЧР и ряд других рабочих встреч.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/vecher-pamyati-tarasa-shamba-proshel-v-karachaevo-cherkessii-1039194111.html

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культура, гастроли, театр