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Абазинский драмтеатр и театр танца проведут гастроли в Абхазии
Абазинский драмтеатр и театр танца проведут гастроли в Абхазии
На этой неделе жители Абхазии смогут насладиться театральным и танцевальным искусством братьев из Северного Кавказа. 23.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-23T16:52+0300
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в абхазии
культура
гастроли
театр
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Гастроли Абазинского драматического театра состоятся в городах Абхазии, сообщает Министерство культуры.Государственный абазинский театр Карачаево-Черкесской республики приедет в Абхазию со спектаклем "По следам махаджиров". Постановку покажут в Гудауте, Ткуарчале, Очамчыре, Гагре и Сухуме с 24 по 28 мая. В рамках гастролей в Гудауте, Гагре и Сухуме выступит и Театр танца Госфилармонии КЧР "Меркурий".На прошлой неделе делегация Минкультуры Абхазии во главе с министром Дауром Кове побывала в Карачаево-Черкесской республике, где приняла участие в памятном вечере, посвященном общественному и политическому деятелю Тарасу Шамба. Состоялись переговоры абхазского министра с коллегой из КЧР и ряд других рабочих встреч.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/vecher-pamyati-tarasa-shamba-proshel-v-karachaevo-cherkessii-1039194111.html
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культура, гастроли, театр
Абазинский драмтеатр и театр танца проведут гастроли в Абхазии
16:52 23.05.2022 (обновлено: 16:56 23.05.2022)
На этой неделе жители Абхазии смогут насладиться театральным и танцевальным искусством братьев из Северного Кавказа.
СУХУМ, 23 мая - Sputnik.
Гастроли Абазинского драматического театра состоятся в городах Абхазии, сообщает
Министерство культуры.
Государственный абазинский театр Карачаево-Черкесской республики приедет в Абхазию со спектаклем "По следам махаджиров". Постановку покажут в Гудауте, Ткуарчале, Очамчыре, Гагре и Сухуме с 24 по 28 мая.
В рамках гастролей в Гудауте, Гагре и Сухуме выступит и Театр танца Госфилармонии КЧР "Меркурий".
На прошлой неделе делегация Минкультуры Абхазии во главе с министром Дауром Кове побывала в Карачаево-Черкесской республике, где приняла участие в памятном вечере, посвященном общественному и политическому деятелю Тарасу Шамба
. Состоялись переговоры абхазского министра с коллегой из КЧР и ряд других рабочих встреч.